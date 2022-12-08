ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ? ⟩ Многострадальная Аувереская электростанция возобновила работу

Аувере, основанная на технологии псевдоожиженного слоя, начала производить электроэнергию на частичной мощности в три часа ночи, и к полудню сумела выйти на производственную мощность в 211 мегаватт.

За последние два месяца Аувереская сланцевая электростанция вырабатывала электроэнергию всего несколько дней. 2 октября станция перешла на плановый годовой ремонт, который продлился до 24 ноября. Однако через три дня, 27 ноября, электростанция снова сломалась.

«Проблема возникла в технологическом блоке электростанции, который прошел тщательную проверку во время ежегодного технического обслуживания. Ранее таких проблем с ним не возникало», – пояснил Postimees Андрес Вайнола, председатель правления предприятия Enefit Power, управляющего электростанцией.

По состоянию на прошлую пятницу эксплуатационная надежность сланцевой электростанции в Аувере составляла 77 процентов от наработки, при этом плановое техническое обслуживание не входит в наработку. «Нас не устраивает этот показатель, и мы считаем, что можем повысить надежность, обновив проблемные компоненты станции», – прокомментировал Вайнола.

По словам руководителя Enefit Power, инвестиции в повышение надежности финансируются за счет компенсации в размере 130 миллионов евро, полученной от строителя станции General Electric. «Enefit Power приступила к реконструкции и замене проблемных частей станции после победы в арбитраже против строителя станции в прошлом году, что может повысить эксплуатационную надежность станции в долгосрочной перспективе», – надеется Вайнола.

Одну из этих работ, а именно замену двух теплообменников, Enefit Power выполнила во время последнего ежегодного технического обслуживания.

По данным Enefit Power, показатели эксплуатационной надежности станции Аувере по-прежнему не уступают аналогичным производственным установкам. «Если сравнивать Ауверескую станцию ​​с другими станциями аналогичного типа, ее надежность находится на аналогичном уровне. Например, надежность электростанции Vaskiluoto 2 в Финляндии в 2022 году также составляла около 75 процентов. Станция использует в качестве топлива как уголь, так и биомассу», – привел в качестве примера Вайнола.