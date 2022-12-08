Власти Исламской Республики Иран привели в исполнение первый смертный приговор, вынесенный в отношении участников небывалых протестов в стране, которые не стихали всю осень 2022 года.
За «вражду против бога». В Иране казнили первого участника протестов
23-летний Мохсен Шекари стал первым осужденным на казнь иранцем после протестов нынешней осени. Молодой человек был повешен утром 8 декабря. Как сообщает BBC, мужчина был признан Революционным судом виновным во «вражде против бога».
Selon les médias iraniens, #Mohsen Shekari, un manifestant iranien, a été exécuté jeudi matin à la prison d'Evin. pic.twitter.com/7vS0z20Q3W— Ghadakpour Nima (@GhadakpourN) December 8, 2022
По утверждениям иранских властей, 25 сентября Мохсен Шекари заблокировал главную улицу Тегерана Саттар Хан и участвовал в стычках с Силами сопротивления «Басидж». Это добровольческое военизированное формирование, которое часто используется властями для подавления протестов.
1 ноября суд признал Шекари виновным в извлечении оружия «с намерением убить, вызвать террор и нарушить порядок и безопасность общества». Сам осужденный заявлял, что его судили «вне какой-либо правовой процедуры». Оспорить смертный приговор не удалось.
«Казнь #MohsenShekari должна вызвать сильную реакцию, иначе мы столкнемся с ежедневными казнями протестующих. Эта казнь должна иметь быстрые практические последствия на международном уровне. #StopExecutionsInIran #IranProtests2022», – заявил директор базирующейся в Норвегии организации по правам человека в Иране Махмуд Амири-Могхаддам.
Execution of #MohsenShekari must be me with STRONG reactions otherwise we will be facing daily executions of protesters. This execution must have rapid practical consequences internationally #StopExecutionsInIran #IranProtests2022— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) December 8, 2022
Ранее только по делу об убийстве члена «Басидж» к смертной казни были приговорены сразу пять человек. Еще 11 протестующих получили длительные тюремные сроки. В связи с протестами к смертной казни по обвинениям во «вражде против бога» или «коррупции на Земле» приговорены еще 10 человек.
По данным, на которые ссылается BBC, в результате подавления протестов на улицах десятков иранских городов были убиты 475 человек, 18 240 задержаны. Также сообщается о гибели 61 сотрудника служб безопасности.
Общенациональные протесты в Иране вспыхнули после смерти под стражей 22-летней Махсы Амини. Девушку обвиняли в неправильном ношении хиджаба.
О влиянии войны Путина с Украиной на ситуацию в Иране Rus.Postimees ранееп оговорил с иранистом Никитой Смагиным, который несколько лет жил и работал в этой исламской стране.