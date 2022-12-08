Сегодня, 8 декабря, в 12.15 поступило сообщение о том, что в деревне Эосте в уезде Пыльвамаа горит дом. О пожаре сообщил прохожий, который увидел дым издалека. Спасатели прибыли в течение восьми минут и обнаружили, что дом полностью охвачен пламенем, крыша и перегородки уже обрушились. Диспетчер спасательной службы получил информацию о том, что в доме мог находиться человек. В 12.55 в завалах были найдены останки мужчины, вероятно, хозяина дома.
В развалинах горящего дома в Пыльвамаа нашли погибшего
На данный момент работы по тушению пожара находятся в завершающей стадии. На месте происшествия работают спасательные команды Пыльва и Ряпина при помощи аварийно-спасательных машин. Причина пожара выясняется.
Спасатели отмечают, что при использовании отопительных приборов следует быть осторожными с открытым огнем и избегать перегрева, несмотря на холодную погоду. Безопасно топить заполненную печь за один раз, затем сделать перерыв и заполнить еще раз позже, в течение дня. Каждый отопительный прибор имеет предел допустимого тепла, после чего становится опасным для здания и окружающей территории. Перегретая печь начинает ломаться и может поджечь все вокруг, если станет слишком горячей.
В этом году в пожарах погибло уже 40 человек, в прошлом году таковых было 39 человек.