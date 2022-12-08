В развалинах горящего дома в Пыльвамаа нашли погибшего

Спасатели отмечают, что при использовании отопительных приборов следует быть осторожными с открытым огнем и избегать перегрева, несмотря на холодную погоду. Безопасно топить заполненную печь за один раз, затем сделать перерыв и заполнить еще раз позже, в течение дня. Каждый отопительный прибор имеет предел допустимого тепла, после чего становится опасным для здания и окружающей территории. Перегретая печь начинает ломаться и может поджечь все вокруг, если станет слишком горячей.