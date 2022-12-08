В ноябре в Bigbank было заключено такое же количество договоров о жилищном кредите, как и в октябре, но средняя сумма кредита, которая резко возросла в прошлом месяце, снизилась до прежних 115 000 евро.
Банк: жилищный кредит со специальным графиком по-прежнему вызывает интерес
«Осенний рынок недвижимости стабилизировалсяна своем новом уровне. Сделок стало меньше, чем на пике прошлой зимой, но рынок функционирует. Например, количество договоров было на том же уровне, что и в ноябре прошлого года, то есть в период, за которым последовал покупательский бум, продолжавшийся три-четыре месяца», — прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti.
Значительно меньше стало поступать ходатайств о кредите от мелких инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость, но те, кто ищет новый дом для себя, по-прежнему активны.
По словам Пехтер, возвращение средней суммы кредита на уровень 115 000 евро также было вполне ожидаемым. «На рынке стало меньше новостроек и предлагаемых в них квартир, поэтому увеличивается доля сделок с более старыми и несколько более дешевыми квартирами на вторичном рынке. В результате средняя сумма кредита становится меньше в условиях, когда реальные цены сделок практически не снизились», — пояснила Пехтер, как основные рыночные тенденции влияют на статистику.
Покупатели жилья по-прежнему проявляют повышенный интерес к жилищному кредиту со специальным графиком, который позволяет в течение первых десяти или даже двадцати лет платить банку только проценты.
«В ноябре почти четверть кредитов, выданных в Bigbank, – это кредиты со специальным графиком», – подчеркнула Пехтер.