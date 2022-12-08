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Банк: жилищный кредит со специальным графиком по-прежнему вызывает интерес

rus.postimees.ee
Банк: жилищный кредит со специальным графиком по-прежнему вызывает интерес
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Подписание договора. Снимок иллюстративный.
Подписание договора. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В ноябре в Bigbank было заключено такое же количество договоров о жилищном кредите, как и в октябре, но средняя сумма кредита, которая резко возросла в прошлом месяце, снизилась до прежних 115 000 евро.

«Осенний рынок недвижимости стабилизировалсяна своем новом уровне. Сделок стало меньше, чем на пике прошлой зимой, но рынок функционирует. Например, количество договоров было на том же уровне, что и в ноябре прошлого года, то есть в период, за которым последовал покупательский бум, продолжавшийся три-четыре месяца», — прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti.

Значительно меньше стало поступать ходатайств о кредите от мелких инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость, но те, кто ищет новый дом для себя, по-прежнему активны.

По словам Пехтер, возвращение средней суммы кредита на уровень 115 000 евро также было вполне ожидаемым. «На рынке стало меньше новостроек и предлагаемых в них квартир, поэтому увеличивается доля сделок с более старыми и несколько более дешевыми квартирами на вторичном рынке. В результате средняя сумма кредита становится меньше в условиях, когда реальные цены сделок практически не снизились», — пояснила Пехтер, как основные рыночные тенденции влияют на статистику.

Покупатели жилья по-прежнему проявляют повышенный интерес к жилищному кредиту со специальным графиком, который позволяет в течение первых десяти или даже двадцати лет платить банку только проценты.

«В ноябре почти четверть кредитов, выданных в Bigbank, – это кредиты со специальным графиком», – подчеркнула Пехтер.

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