Банк: жилищный кредит со специальным графиком по-прежнему вызывает интерес

«Осенний рынок недвижимости стабилизировалсяна своем новом уровне. Сделок стало меньше, чем на пике прошлой зимой, но рынок функционирует. Например, количество договоров было на том же уровне, что и в ноябре прошлого года, то есть в период, за которым последовал покупательский бум, продолжавшийся три-четыре месяца», — прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti.

Значительно меньше стало поступать ходатайств о кредите от мелких инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость, но те, кто ищет новый дом для себя, по-прежнему активны.

По словам Пехтер, возвращение средней суммы кредита на уровень 115 000 евро также было вполне ожидаемым. «На рынке стало меньше новостроек и предлагаемых в них квартир, поэтому увеличивается доля сделок с более старыми и несколько более дешевыми квартирами на вторичном рынке. В результате средняя сумма кредита становится меньше в условиях, когда реальные цены сделок практически не снизились», — пояснила Пехтер, как основные рыночные тенденции влияют на статистику.