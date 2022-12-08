Мужчина напал на несовершеннолетнего в автобусе за то, что тот не позволил ему приставать к девушке

Молодой человек из Тартуского уезда, 17-летний Март (имя изменено по просьбе молодого человека – прим. Й.Р.), ничего дурного не ожидая, 6 декабря в 17:35 сел в автобус № 605 на автовокзале Тарту, чтобы отправиться домой.

Однако в какой-то момент он услышал, как мужчина лет 50 задает подозрительные вопросы несовершеннолетней девушке. «Он спрашивал девушку, где ты живешь, в какой школе учишься и так далее», – вспоминал Март.

Мужчина сел рядом с девушкой и не переставал приставать к ней, когда Март призвал его к порядку. «Когда я вмешался, мужчина стал утверждать, что эта девушка живет с ним по соседству», – сказал молодой человек.

Девушка ходила с Мартом в одну школу, и ей было всего 15 лет. «Когда я спросил девушку, знает ли она этого человека, она покачала головой», – сказал молодой человек.

Поэтому Март не уступил, а попросил мужчину оставить девушку в покое. При этом пожилой мужчина вышел из себя и начал угрожать. «Сказал мне, кто ты, на***, пи***, такой, и пригрозил выбить мне зубы», – описал произошедшее Март.