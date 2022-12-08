В автобусе, двигавшемся по маршруту № 605 в Тартуском уезде, который перевозит людей между Тарту и Ыванурме, во вторник вечером произошла потасовка из-за того, что 17-летний молодой человек помешал мужчине приставать к девушке, и тогда мужчина напал на него.
Мужчина напал на несовершеннолетнего в автобусе за то, что тот не позволил ему приставать к девушке
Молодой человек из Тартуского уезда, 17-летний Март (имя изменено по просьбе молодого человека – прим. Й.Р.), ничего дурного не ожидая, 6 декабря в 17:35 сел в автобус № 605 на автовокзале Тарту, чтобы отправиться домой.
Однако в какой-то момент он услышал, как мужчина лет 50 задает подозрительные вопросы несовершеннолетней девушке. «Он спрашивал девушку, где ты живешь, в какой школе учишься и так далее», – вспоминал Март.
Мужчина сел рядом с девушкой и не переставал приставать к ней, когда Март призвал его к порядку. «Когда я вмешался, мужчина стал утверждать, что эта девушка живет с ним по соседству», – сказал молодой человек.
Девушка ходила с Мартом в одну школу, и ей было всего 15 лет. «Когда я спросил девушку, знает ли она этого человека, она покачала головой», – сказал молодой человек.
Поэтому Март не уступил, а попросил мужчину оставить девушку в покое. При этом пожилой мужчина вышел из себя и начал угрожать. «Сказал мне, кто ты, на***, пи***, такой, и пригрозил выбить мне зубы», – описал произошедшее Март.
Поскольку молодой человек не отступил даже после угроз, мужчина ударил его кулаком по лицу. «Он ударил меня кулаком в подбородок, и мне нужно было защитить себя, поэтому я ударил его ногой по лицу», – сказал молодой человек. Он объяснил, что пытался нейтрализовать мужчину без насилия, но поскольку он продолжал набрасываться, Марту пришлось ударить его ногой по лицу, чтобы заставить держаться подальше.
По словам Марта, потасовка длилась около минуты, тогда как предшествовавший ей обмен словами длился четыре или пять минут.
«Автобус был полон людей, но никто не пришел на помощь», – недоумевал Март. Во время драки некоторые кричали мужчине, чтобы он прекратил драку, но Март смог контролировать ситуацию только благодаря своим навыкам. Сообщается, что водитель автобуса попросил пассажиров пройти вперед в автобусе, но не вмешивался в потасовку.
К сожалению, мужчине, пристававшему к девушке, удалось выйти из автобуса на остановке Кяркна и продолжить свой путь. «А может быть, так и лучше, потому что теперь мы хотя бы знаем, где этот человек вышел из автобуса и где его можно найти», – считает молодой человек.
Март также обратился в социальных сетях с призывом идентифицировать человека, о котором идет речь, который, как говорят, и ранее был замечен за приставаниями к несовершеннолетним девочкам. «К счастью, на моем лице нет видимых повреждений, но сегодня я все равно пойду и напишу заявление в полицию», – пообещал он.
Анари Ланнаярв, менеджер по обслуживанию тартуских уездных линий Go Bus, сказал, что очень прискорбно, что произошел такой инцидент. «Беспокоить попутчиков во время поездки на автобусе совершенно предосудительно», – сказал он.
Ланнаярв добавил, что, заметив потасовку, водитель автобуса остановил транспортное средство и призвал пассажиров к порядку, а также посадил мужчину лет пятидесяти впереди автобуса. Мужчина вышел на остановке Кяркна.
«Водитель узнал о причинах происшествия только после того, как через несколько остановок его об этом просветил молодой человек, выходивший из автобуса», – добавил менеджер по обслуживанию. – К сожалению, в автобусах, обслуживающих Тартуский уезд, нет камер, но мы, безусловно, призываем и молодого человека, и девушку обратиться в полицию».
Комментарий Сийма Линнарда, руководителя Тартуского округа Департамента полиции и погранохраны:
К сожалению, никто сразу не сообщил о происшествии в полицию, но сегодня утром мы связались с молодым человеком, который решительно встал на защиту молодой девушки, и пригласили его приехать к нам для разъяснения обстоятельств. В ходе допроса молодого человека будет решено, какое производство последует. Личность мужчины, домогавшегося девушки, выясняется, и в какой-то момент его также вызовут в полицию для дачи объяснений.
В любом случае, вмешательство юноши в ситуацию, когда он увидел, что девушке может понадобиться помощь, похвально.