США направят в Эстонию свои подразделения: будут доставлены реактивные системы залпового огня HIMARS

«Это решение представляет собой важный шаг вперед в отношении ротируемого присутствия сил США в Эстонии и странах Балтии. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО, – заявил министр обороны Ханно Певкур. – Эстония последовательно предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности. Мы ожидаем, что наши системы HIMARS появятся к 2025 году, поэтому более раннее приобретение базовых навыков и знаний в подразделениях США означает, что поглощение системы будет намного более плавным, и для нас это критическая победа во времени».