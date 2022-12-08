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Куда будут инвестированы 50 млн евро горбюджета Таллинна

rus.postimees.ee
Куда будут инвестированы 50 млн евро горбюджета Таллинна
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Таллинн.
Таллинн. Фото: Shutterstock

На текущие расходы и охрану окружающей среды и благоустройства в проекте городского бюджета на 2023 год предусмотрено 50,2 млн евро. Наряду с деятельностью, которая связана с титулом Зеленой столицы Европы, Таллинн, к примеру, продолжит приводить в порядок парки и зеленые зоны, повышая качество городского пространства.

«Для Таллинна как Зеленой столицы развитие парковых зон всегда было приоритетом. В новом году мы также внесем большой вклад в то, чтобы городская природа была более разнообразной, предлагая возможности для отдыха горожан любого возраста. Среди наиболее важных объектов – проходящие через несколько районов Глинтовый парк и зеленый коридор Путукавяйл, однако мы также будем уделять внимание развитию небольших зеленых зон, спортивных и игровых площадок, а также мест для выгула собак», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

В программу Зеленой столицы Европы входит более 50 различных проектов и мероприятий, направленных на поддержку зеленого поворота и реализацию экологических и климатических целей города. Помимо этого, фокус будет направлен на применение принципов устойчивого управления в городской системе, повышение экологической осведомленности горожан, внедрение зеленых инноваций, а также укрепление сотрудничества между городом, общественными объединениями, университетами и предприятиями.

В 2023 году также будет продолжена деятельность в рамках ряда проектов, осуществляемых с привлечением внешнего финансирования – они направлены на смягчение негативного влияния транспорта на экологию, климатические стратегии, экономику замкнутого цикла и восстановление среды обитания на побережье.

На инвестиции в области благоустройства и охраны окружающей среды предусмотрено 18,4 миллиона евро. Одним из приоритетов является благоустройство парков и зеленых зон, на что выделено более 4,4 млн евро. Самыми крупными проектами являются благоустройство прибрежной зоны озера Харку, создание зеленой зоны на территории Еврейского кладбища и строительство зеленого коридора «Путукавяйл». В следующем году начнется проектирование и подготовка к строительству Глинтового парка, который будет пролегать от Тартуского шоссе до долины реки Пирита. Запланировано строительство променада, рынка и выставочной зоны Ярвеотса, а также променада кота Августа на улице Копли.

В парке Кадриорг в 2023 году начнется создание травяного сада и будут приведены в порядок парковые дорожки. Также будет завершено строительство хозяйственного здания парка по адресу ул. Койдула 34а. В проекте городского бюджета на инвестиции в парк Кадриорг предусмотрено почти 3,3 миллиона евро.

Около 3,6 млн евро предусмотрено на строительство и реконструкцию детских игровых площадок. Крупнейшими объектами являются игровые площадки для всей семьи в лесу Сели, парке Ряэгу, по адресу Ыйсмяэ теэ, 22а и на Башенной площади. Будет произведена реконструкция детских площадок, расположенных в парке Карьямаа и Вана-Каламая, а также на Югапуу теэ и ул. Люкати. Новая игровая площадка будет построена по адресу Ангерья, 3a. Особое внимание будет уделено игровым зонам, предназначенным для детей с особыми потребностями.

Также будут осуществляться инвестиции в столичные кладбища. Среди запланированных работ - строительство и ремонт дорожек, ограждений и ворот, а также водопроводных и канализационных трасс. На эти цели предусмотрено 900 000 евро.

Реконструкция площадок для выгула собак в парке Тондимыйза и на участке по адресу Ярвеотса теэ, 40 обойдется в 350 000 евро.

Бюджет города Таллинна на 2023 год должен быть утвержден городским собранием. На рассмотрение горсобрания представлен проект городского бюджета общим объемом в 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, или на 6,2 процента больше уточненного бюджета на 2022 год.

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