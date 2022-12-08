Куда будут инвестированы 50 млн евро горбюджета Таллинна

«Для Таллинна как Зеленой столицы развитие парковых зон всегда было приоритетом. В новом году мы также внесем большой вклад в то, чтобы городская природа была более разнообразной, предлагая возможности для отдыха горожан любого возраста. Среди наиболее важных объектов – проходящие через несколько районов Глинтовый парк и зеленый коридор Путукавяйл, однако мы также будем уделять внимание развитию небольших зеленых зон, спортивных и игровых площадок, а также мест для выгула собак», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

В программу Зеленой столицы Европы входит более 50 различных проектов и мероприятий, направленных на поддержку зеленого поворота и реализацию экологических и климатических целей города. Помимо этого, фокус будет направлен на применение принципов устойчивого управления в городской системе, повышение экологической осведомленности горожан, внедрение зеленых инноваций, а также укрепление сотрудничества между городом, общественными объединениями, университетами и предприятиями.

В 2023 году также будет продолжена деятельность в рамках ряда проектов, осуществляемых с привлечением внешнего финансирования – они направлены на смягчение негативного влияния транспорта на экологию, климатические стратегии, экономику замкнутого цикла и восстановление среды обитания на побережье.