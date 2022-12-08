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Карис об усилении военного присутствия США в Эстонии: это продолжение слов Байдена

Мейнхард Пулк
, журналист
Карис об усилении военного присутствия США в Эстонии: это продолжение слов Байдена
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Madis Veltman

Президент Алар Карис выразил радость в Facebook по поводу решения США увеличить свое военное присутствие в Эстонии.

Он признал, что это добавляет ощущение безопасности и является продолжением слов президента Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.

«США еще раз продемонстрировали свою приверженность решительному содействию безопасности Эстонии. Это решение укрепляет нашу обороноспособность, а также посылает сигнал Москве о том, что США по-прежнему привержены защите Эстонии, стран Балтии и Европы», – сказал Карис.

«Таким образом, мы можем еще раз заявить, что наша оборонная связь непоколебима. Американские войска очень приветствуются в Эстонии, и мы ожидаем их появления уже в ближайшие недели. Как высший руководитель Национальной обороны, я убежден, что каждый, чья работа заключается в защите безопасности Эстонии, сделает все возможное, чтобы прибытие американских подразделений в Эстонию прошло гладко. Действуя вместе, мы эффективнее и сильнее!»

Заявление посольства США

В рамках нашей постоянной приверженности нашим балтийским союзникам Соединенные Штаты в ближайшие недели направят в Эстонию взвод HIMARS и пехотную роту. На саммите в Мадриде президент Байден взял на себя обязательства по дополнительным ротационным развертываниям и постоянному присутствию в Балтийском регионе. Эти силы являются частью модели расширенного присутствия. Постоянное присутствие американских войск и сил в Эстонии является частью наших обязательств по укреплению коллективной обороны и потенциала сдерживания на восточном фланге НАТО.

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