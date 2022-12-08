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Дело Майлис Репс: суд не удовлетворил просьбу адвокатов

BNS
Дело Майлис Репс: суд не удовлетворил просьбу адвокатов
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Судебное заседание по делу Майлис Репс.
Судебное заседание по делу Майлис Репс. Фото: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд в четверг не согласился отложить заседание по делу бывшего министра образования Майлис Репс.

Суд не удовлетворил просьбу адвокатов Репс, поэтому процесс продолжится в обычном порядке.

Прокуратура обвиняет Майлис Репс в присвоении госимущества, когда в качестве министра образования и науки она отдавала распоряжения работникам министерства, связанные с уходом за ее детьми. Ее обвиняют и в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.

Репс также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело кофейную машину, которая использовалась дома у Майлис Репс, а также покрывало расходы на полеты члена ее семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея экс-министра в ресторане.

Согласно обвинению, Майлис Репс за счет имущества министерства в личных целях потратила около 7500 евро.

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