Комитет Сената США признал действия РФ в Украине геноцидом

Комитет по международным отношениям Сената США в среду, 7 декабря, принял резолюцию, которая признает действия России против Украины геноцидом украинского народа. Документ осуждает РФ «за совершение актов геноцида против народа Украины» в ходе военного вторжения в эту страну, призывает США и их союзников продолжать поддержку правительства Украины и «проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях».

«Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель - прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области», – заявил сенатор-республиканец Джим Риш, один из соавторов резолюции.

Другой соавтор, сенатор-демократ Бен Кардин, выразил мнение, что «преступления, совершаемые против украинского народа на протяжении всей незаконной и неспровоцированной войны Путина, нарушают бесчисленные международные конвенции и могут быть охарактеризованы только как геноцид».

Санкции в рамках «акта Магнитского»

Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках «акта Магнитского» против лиц, причастных к геноциду украинского народа.

Расследование предполагаемых военных преступлений в Украине ведет Международный уголовный суд. Россия отрицает, что ее военнослужащие убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить в России уголовным преследованием по статье о фейках против российской армии.