Четыре совета, как недорого украсить стол к рождественскому ужину

«Согласно рождественскому опросу IKEA, для более чем половины жителей Эстонии самой важной рождественской традицией является семейный праздничный ужин. Домашние торжества тоже можно организовать, не тратя много денег. В этом году рождественские украшения вдохновлены традицией и близостью к природе, и они также могут привнести праздничное настроение на рождественский стол», — говорит дизайнер интерьеров IKEA Брита Миквере.

Сочетайте украшения стола с дизайном интерьера комнаты

Дизайнер интерьера IKEA рекомендует подобрать цветовую палитру и стиль оформления стола к интерьеру комнаты. «Если дизайн интерьера комнаты колоритный, яркий, то для стола выбирайте однотонные элементы, например, вместо узорчатой ​​скатерти отдайте предпочтение однотонной. Гармония между праздничным столом и остальной частью комнаты также создается за счет использования одних и тех же елочных украшений, например, при украшении и елки, и обеденного стола», — говорит дизайнер IKEA.

Фото: Ikea

Чтобы украшенная комната и праздничный стол не оставляли неоднозначного впечатления, при оформлении стоит ограничиться двумя-тремя цветами и видами украшений. Выбирая дополнительные аксессуары к уже имеющимся украшениям дома, также стоит подумать, как они сочетаются между собой. Чтобы освободить для украшений место на столе, вы можете поставить еду на кухонную стойку, тележку для еды или другой столик.

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