Министры внутренних дел Эстонии и Финляндии в совместном заявлении для СМИ сообщили, что Финляндия готова принять украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию, чтобы помочь облегчить ситуацию.
Возможности приема военных беженцев исчерпаны, Финляндия готова помочь
По словам Ляэнеметса, Эстония уже предоставила временную защиту почти 41 000 военных беженцев из Украины. Однако нагрузка на образовательную и социальную систему была близка к максимальной, а возможности по долгосрочному размещению беженцев исчерпаны.
«Правда в том, что мы достигаем предела наших возможностей. Конечно, мы будем продолжать принимать всех нуждающихся, но важнейший вопрос: какую помощь мы можем предложить им в ближайшем будущем? – признал министр, по словам которого, сигналы из Украины показывают, что война так скоро не закончится. – Тенденции мрачные, но ясные – зима еще впереди, и война продолжается».
Ляэнеметс сообщил, что мы обратились к северным соседям с просьбой облегчить ситуацию в Эстонии, и предварительные переговоры, которые продолжаются уже месяц, дали положительный результат.
«Чтобы предотвратить кризисную ситуацию, вызванную продолжающейся миграцией, и продолжать оказывать необходимые услуги и помощь прибывающим беженцам, а также, конечно, эстонскому народу, я начал переговоры с финнами около месяца назад, чтобы попросить их о поддержке. Вчера вечером наши добрые северные соседи подтвердили свою готовность прийти к нам на помощь», – сказал Ляэнеметс.
Министр подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о принудительном перераспределении. «В будущем, в рамках сотрудничества между двумя странами, мы предложим украинским военным беженцам, прибывающим сюда, возможность переехать в Финляндию, которая сегодня имеет больше возможностей для приема и помощи беженцам. Это добровольное решение каждого украинца – мы никого не будем выселять насильно!»
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен вчера вечером объявила о «зеленом свете» через Twitter. По словам Микконен, пока не согласовано, когда и сколько военных беженцев будет переправлено в Финляндию – это зависит в первую очередь от более точной оценки возможностей Финляндии по приему беженцев. «Более подробная информация будет опубликована, когда она станет известна», – сказала Микконен.
Viroon tullut huomattava määrä sotapakolaisia maan kokoon nähden. Olemme käyneet Viron sisäministeriön kanssa keskusteluja Suomen mahdollisuudesta helpottaa tilannetta ja tarjota halukkaille ukrainalaisille mahdollisuutta siirtyä Virosta Suomeen. 1/3— Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) December 7, 2022
Ляэнеметс поблагодарил в социальных сетях своего финского коллегу за понимание. «Правительство Финляндии во главе с социал-демократами быстро осознало необходимость проявить гуманность, солидарность и помочь как украинцам, так и Эстонии. Я хотел бы поблагодарить правительство Финляндии и министра внутренних дел Кристу Микконен».