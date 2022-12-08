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Возможности приема военных беженцев исчерпаны, Финляндия готова помочь

Маргус Паалисте
, журналист
Возможности приема военных беженцев исчерпаны, Финляндия готова помочь
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Беженцы войны на борту парома «Изабель».
Беженцы войны на борту парома «Изабель». Фото: Tairo Lutter

Министры внутренних дел Эстонии и Финляндии в совместном заявлении для СМИ сообщили, что Финляндия готова принять украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию, чтобы помочь облегчить ситуацию.

По словам Ляэнеметса, Эстония уже предоставила временную защиту почти 41 000 военных беженцев из Украины. Однако нагрузка на образовательную и социальную систему была близка к максимальной, а возможности по долгосрочному размещению беженцев исчерпаны.

«Правда в том, что мы достигаем предела наших возможностей. Конечно, мы будем продолжать принимать всех нуждающихся, но важнейший вопрос: какую помощь мы можем предложить им в ближайшем будущем? – признал министр, по словам которого, сигналы из Украины показывают, что война так скоро не закончится. – Тенденции мрачные, но ясные – зима еще впереди, и война продолжается».

Ляэнеметс сообщил, что мы обратились к северным соседям с просьбой облегчить ситуацию в Эстонии, и предварительные переговоры, которые продолжаются уже месяц, дали положительный результат.

«Чтобы предотвратить кризисную ситуацию, вызванную продолжающейся миграцией, и продолжать оказывать необходимые услуги и помощь прибывающим беженцам, а также, конечно, эстонскому народу, я начал переговоры с финнами около месяца назад, чтобы попросить их о поддержке. Вчера вечером наши добрые северные соседи подтвердили свою готовность прийти к нам на помощь», – сказал Ляэнеметс.

Министр подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о принудительном перераспределении. «В будущем, в рамках сотрудничества между двумя странами, мы предложим украинским военным беженцам, прибывающим сюда, возможность переехать в Финляндию, которая сегодня имеет больше возможностей для приема и помощи беженцам. Это добровольное решение каждого украинца – мы никого не будем выселять насильно!»

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен вчера вечером объявила о «зеленом свете» через Twitter. По словам Микконен, пока не согласовано, когда и сколько военных беженцев будет переправлено в Финляндию – это зависит в первую очередь от более точной оценки возможностей Финляндии по приему беженцев. «Более подробная информация будет опубликована, когда она станет известна», – сказала Микконен.

Ляэнеметс поблагодарил в социальных сетях своего финского коллегу за понимание. «Правительство Финляндии во главе с социал-демократами быстро осознало необходимость проявить гуманность, солидарность и помочь как украинцам, так и Эстонии. Я хотел бы поблагодарить правительство Финляндии и министра внутренних дел Кристу Микконен».

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