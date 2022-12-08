Возможности приема военных беженцев исчерпаны, Финляндия готова помочь

По словам Ляэнеметса, Эстония уже предоставила временную защиту почти 41 000 военных беженцев из Украины. Однако нагрузка на образовательную и социальную систему была близка к максимальной, а возможности по долгосрочному размещению беженцев исчерпаны.

«Правда в том, что мы достигаем предела наших возможностей. Конечно, мы будем продолжать принимать всех нуждающихся, но важнейший вопрос: какую помощь мы можем предложить им в ближайшем будущем? – признал министр, по словам которого, сигналы из Украины показывают, что война так скоро не закончится. – Тенденции мрачные, но ясные – зима еще впереди, и война продолжается».

Ляэнеметс сообщил, что мы обратились к северным соседям с просьбой облегчить ситуацию в Эстонии, и предварительные переговоры, которые продолжаются уже месяц, дали положительный результат.

«Чтобы предотвратить кризисную ситуацию, вызванную продолжающейся миграцией, и продолжать оказывать необходимые услуги и помощь прибывающим беженцам, а также, конечно, эстонскому народу, я начал переговоры с финнами около месяца назад, чтобы попросить их о поддержке. Вчера вечером наши добрые северные соседи подтвердили свою готовность прийти к нам на помощь», – сказал Ляэнеметс.