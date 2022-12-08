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Галерея ⟩ Смертельная опасность скрывается в карнизах

rus.postimees.ee
Смертельная опасность скрывается в карнизах
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Во многих карнизах людям, идущим по улице, угрожают сосульки, а в некоторых местах есть риск попасть под падающий с крыши снег.

Околонулевые температуры последних нескольких дней привели к тому, что на карнизах многих домов образовались ледяные сосульки, которые могут попасть в людей, идущих по улице. Такие сосульки чрезвычайно опасны и могут привести к смертельным травмам.

Также существует риск быть заваленным снегом, падающим с крыши.

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