Во многих карнизах людям, идущим по улице, угрожают сосульки, а в некоторых местах есть риск попасть под падающий с крыши снег.
Галерея ⟩ Смертельная опасность скрывается в карнизах
Смертельная опасность скрывается в карнизах
Околонулевые температуры последних нескольких дней привели к тому, что на карнизах многих домов образовались ледяные сосульки, которые могут попасть в людей, идущих по улице. Такие сосульки чрезвычайно опасны и могут привести к смертельным травмам.
Также существует риск быть заваленным снегом, падающим с крыши.