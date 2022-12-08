Николай Новоселов о тренере Чикиневе: он был одним из лучших в мире

«О его тренерской работе говорят результаты. Это очень серьезный и признанный в мире фехтования специалист», - говорит Николай Новоселов.

Лучший фехтовальщик последних лет среди мужчин начал общаться с Чикиневым еще до Олимпиады в Лондоне в 2012 году. А после триумфа они официально начали сотрудничать. Работали вместе до сезона 2018/19, когда Чикинев стал главным тренером сборной Узбекистана. В тот промежуток времени Новоселов, помимо двух серебряных медалей чемпионатов Европы и мира, стал чемпионом мира в индивидуальном зачете (2013 г.).

«Когда мы начали сотрудничество, я в одном из интервью сказал, что мне повезло взять в свою команду тренера, относящегося к числу лучших в мире, - продолжил Николай Новоселов. – Не могу сказать, был ли он строгим. Скорее строг был с детьми и молодежью. Когда перед тобой взрослый, у которого имеются конкретные цели, как правило, все и так ясно. И, безусловно, он знал свое дело. Иногда у него был совершенно иной угол зрения. В свою очередь, это ставило противников в тупик».

Игорь Чикинев был легендой эстонского фехтования. Фото: Tairo Lutter

«Скажу так, что когда мы работали вместе, все организационные вопросы решал исключительно он. Если ехали куда-то на соревнования или сборы, я знал, что изначально все продумано и в порядке. Ни о чем не нужно было беспокоиться. Он был флагманом», - продолжил 42-летний Новоселов.

Чикинев, который в свое время стал в командном зачете чемпионом Эстонии по фехтованию (1981 г. на шпаге и 1984-1985 гг. на рапирах), в качестве тренера побывал на четырех Олимпиадах. Среди его учеников были Оксана Ермакова, Петер Ванки и Эрика Кирпу.

«Свою оценку того, сколько сил Игорь вкладывал в эстонское фехтование, каждый даст сам. Но я своими глазами видел, сколько всего изменил Игорь, когда начал работу с Эрикой Кирпу. Он знал свое дело», - повторил Новоселов еще раз.