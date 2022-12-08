ПРИЗ – 3000 ЕВРО ⟩ Сообщите, кто в этом году заслужил награду за помощь в предотвращении ущерба

Второй год подряд ERGO и Postimees объявляют о поиске выдающихся инициатив неравнодушных людей и организаций, которые помогли сделать жизнь в Эстонии безопаснее. В прошлом году главного приза удостоилась инициатива Fuudish, которая борется за популяризацию чистой еды при помощи своих каналов в социальных сетях.

По словам главы ERGO Марека Ратника, в повседневной работе страховая компания сталкивается с огромным количеством случаев, предотвратить которые могла бы профилактическая работа. В некоторых случаях можно было даже спасти чью-то жизнь. «Страховой бизнес – это не только возмещение ущербов. Важную роль в нашем деле играет также предотвращение ущерба, то есть эффективная профилактическая работа, – добавил Ратник. – Декабрь, известный как месяц благотворительности, – прекрасное время для того, чтобы оглянуться на прошедший год и выразить признание людям, сделавшим вклад в то, чтобы никому из нас не приходилось заниматься последствиями».

На конкурс Aasta Ennetustegu можно выдвинуть любую деятельность или нововведение, которые помогают решать проблемы общественной жизни – беречь окружающую среду, улучшать здоровье и образование детей, уменьшать ущерб в связи с дорожным движением. Кандидатом может стать не только известный человек или организация, но и кто-то, кто ранее не был известен общественности, но чья инициатива способствует переменам к лучшему.

Сообщите о кандидатуре по электронной почте ennetus@ergo.ee, указав имя человека или название организации, описав инициативу и уточнив, почему вы считаете, что это важно.

Информация о десяти лучших инициативах будет опубликована в издании Postimees с 9 января по 12 февраля 2023 года. Победитель, то есть самая выдающаяся инициатива, определится по результатам народного голосования. Занявшая первое место инициатива будет награждена денежным призом в размере 3000 евро.