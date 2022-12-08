Официально: правительство решило создать дивизию

«Это историческое решение, которое, с одной стороны, свидетельствует о развитии наших сил обороны, а также и об интеграции с НАТО», – сказал министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ). «Создание дивизии значительно усилит нашу обороноспособность и устойчивость», – подчеркнул он в пресс-релизе правительства.

Внесение изменений в положение дает министру обороны право назначать командира дивизии. Назначение производится по представлению командующего Силами обороны. В состав дивизии войдут 1-я и 2-я пехотные бригады, батальон материально-технического обеспечения и батальон штаба и связи, а также союзная бригада, которая, согласно предыдущим соглашениям, будет бригадой, назначенной Великобританией для защиты Эстонии.

«Дивизия предоставит лучшие, чем сегодня, возможности для планирования и практики военной обороны Эстонии и всего Балтийского региона в рамках НАТО. Это создаст возможности для быстрого развертывания сил и средств, которые мы имеем и будем укреплять. Создание штаба дивизии и всей дивизии является серьезной задачей. Для этого нам необходимо реорганизовать сегодняшний Генеральный штаб Сил обороны и некоторые другие подразделения сил обороны. В подготовке дивизии нас поддержат союзники из Великобритании и США. Великобритания решила выделить подразделения для дивизии», – сказал генерал-лейтенант Мартин Херем, командующий Силами обороны.

Дивизия – это подразделение военного времени и постоянная структурная единица, основной задачей которой является планирование и выполнение боевых действий с частями, входящими в состав, и временно подчиненными, в пределах зоны ее ответственности. Зона действия дивизии охватывает всю территорию Эстонии.