Еврокомиссия: отзыв лицензии у «Дождя» в Латвии – национальное решение

Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвать лицензию на вещание у российского телеканала «Дождь» является «национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности Службой государственной безопасности Латвии». Об этом на запрос DW сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 8 декабря.

«Наш подход к российским независимым СМИ остается неизменным: мы приветствуем российские и белорусские независимые СМИ в ЕС. Они должны соблюдать национальные правила и процедуры, чтобы получить все необходимые лицензии для своей профессиональной деятельности и визы для въезда в ЕС», – говорится в заявлении. При этом представитель ЕК напомнил, что существуют национальные процедуры для обжалования подобных решений.