Алар Карис: несмотря на все эти трудности, мы не сдались

«Действительно, это для нас единственный способ защитить не только нашу безопасность, но и наши ценности», – подчеркнул глава эстонского государства.

«Этот год мы начали с борьбы с эпидемией COVID-19, эскалацией напряженности в отношениях с Россией, а затем и с трагической войной, развязанной Россией в Украине», – сказал президент Карис, вспоминая основные события года.

«Мы завершаем 2022 год с высокой инфляцией, серьезными вопросами в сфере энергетической безопасности. В период, когда Россия превратила гражданское население Украины в свою главную военную цель, которую она стремится сломить и уничтожить».

«Несмотря на все эти трудности, мы сумели сохранить единство, поддержать друг друга и не сдались, – сказал президент Карис. – Я как никогда прежде горжусь тем, что я европеец, и более чем когда-либо убежден в ценностях Европейского союза и НАТО, в их усилиях по обеспечению мира, стабильности, безопасности и процветания на евроатлантическом пространстве».

По словам главы эстонского государства, всех вдохновили и впечатлили мужество, стойкость и боевой дух украинского народа. «Решимость защищать свой народ, демократию и право выбирать Европу в качестве своего политического дома. Цена, которую они платят за свободу выбирать свою судьбу, невероятно высока», – подчеркнул президент Карис.

По его словам, согласно Уставу ООН, все страны должны поддержать Украину и сделать все возможное для защиты территориальной целостности Украины. Как отметил Карис, крайне важно, чтобы Россия заплатила за причиненный ущерб и чтобы военные преступники были привлечены к ответственности. «И нам самим также важно стать сильнее, чтобы лучше защитить себя», – добавил он.

По словам главы государства, в центре наших усилий в следующем году будет продолжение экономической и военной поддержки Украины и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.

«Мы знаем, насколько ценно не только членство, но и работа по подготовке к вступлению», – сказал он.