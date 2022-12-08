Уходящий год наглядно показал, какая сила кроется в единстве и совместных действиях – об этом в своем выступлении на приеме в честь аккредитованного в Эстонии дипломатического корпуса сказал в четверг президент Алар Карис.
Алар Карис: несмотря на все эти трудности, мы не сдались
«Действительно, это для нас единственный способ защитить не только нашу безопасность, но и наши ценности», – подчеркнул глава эстонского государства.
«Этот год мы начали с борьбы с эпидемией COVID-19, эскалацией напряженности в отношениях с Россией, а затем и с трагической войной, развязанной Россией в Украине», – сказал президент Карис, вспоминая основные события года.
«Мы завершаем 2022 год с высокой инфляцией, серьезными вопросами в сфере энергетической безопасности. В период, когда Россия превратила гражданское население Украины в свою главную военную цель, которую она стремится сломить и уничтожить».
«Несмотря на все эти трудности, мы сумели сохранить единство, поддержать друг друга и не сдались, – сказал президент Карис. – Я как никогда прежде горжусь тем, что я европеец, и более чем когда-либо убежден в ценностях Европейского союза и НАТО, в их усилиях по обеспечению мира, стабильности, безопасности и процветания на евроатлантическом пространстве».
По словам главы эстонского государства, всех вдохновили и впечатлили мужество, стойкость и боевой дух украинского народа. «Решимость защищать свой народ, демократию и право выбирать Европу в качестве своего политического дома. Цена, которую они платят за свободу выбирать свою судьбу, невероятно высока», – подчеркнул президент Карис.
По его словам, согласно Уставу ООН, все страны должны поддержать Украину и сделать все возможное для защиты территориальной целостности Украины. Как отметил Карис, крайне важно, чтобы Россия заплатила за причиненный ущерб и чтобы военные преступники были привлечены к ответственности. «И нам самим также важно стать сильнее, чтобы лучше защитить себя», – добавил он.
По словам главы государства, в центре наших усилий в следующем году будет продолжение экономической и военной поддержки Украины и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.
«Мы знаем, насколько ценно не только членство, но и работа по подготовке к вступлению», – сказал он.
«Расширение произойдет, когда кандидаты удовлетворят соответствующие критерии. Если наша цель – мир, мы должны серьезно отнестись к расширению, потому что членство в НАТО и Европейском союзе – единственные реальные гарантии обеспечения мира и безопасности в Европе», – заявил глава эстонского государства.