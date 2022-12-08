Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 декабря: «Канал 7» в Нарве, госбюджет на 2023 год принят, борьба с дронами-нарушителями границы, новый нарвский приют для кошек и Фестиваль напитков
Уважаемые зрители! Мы запускаем акцию праздничных поздравлений от жителей Эстонии. Наша съемочная группа отправляется в путешествие по стране, чтобы встретиться с нашими зрителями и записать именно ваши пожелания и поздравления.
Приходите всей семьей, зовите с собой близких, друзей и даже домашних любимцев!
Уже в эту пятницу, 9 декабря, мы ждем вас в Нарве, в ТЦ Astri keskus после 15:00.
Вы легко узнаете наших совсем несекретных «агентов» по большому баннеру с логотипом нашего канала и телевизионной камере. Ваши поздравления и пожелания будут транслироваться в эфире «Канала 7» в период праздников. Обещаем, что их увидит вся страна!
Сегодня в выпуске:
- Заседание правительства: бюджет на 2023-й год принят! Представители коалиционных партий не упустили возможность похвастать, какие из именно их обещаний окажут наилучшую поддержку жителям страны в следующем году
- Короткие новости: о ликвидации городских гимназий в Нарве и увеличении военного присутствия в странах Балтии
- Департамент полиции и погранохраны собирается улучшить мониторинг на восточной границе и около реки Нарва. Каким образом это будет сделано и под контролем ли граница - подробности в материале нашего специального корреспондента
В Нарве гостеприимно распахнул свои двери новейший муниципальный приют для кошек. Что будет с другими работающими в городе приютами?
- С миру по нитке: о попытке госпереворота в Германии и кому «объявили войну» герцог и герцогиня Сассекские
- В столице прошёл Эстонский фестиваль напитков, где собрались владельцы ресторанов, сомелье, шеф-повара и просто любители вкусных и качественных напитков. Кого выбрали барменом года и какой напиток признали лучшим?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 декабря.