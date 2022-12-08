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КаПо предупреждает: отправка фотографий объектов Сил обороны странам-агрессорам уголовно наказуема

Маргус Паалисте
, журналист
КаПо предупреждает: отправка фотографий объектов Сил обороны странам-агрессорам уголовно наказуема
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Учения на полигоне Тапа. Фото иллюстративное.
Учения на полигоне Тапа. Фото иллюстративное. Фото: Priit Simson

Полиция безопасности (КаПо) сегодня сообщила, что в последнее время в социальных сетях стали распространяться призывы фотографировать передвижения и объекты Сил обороны Эстонии. Однако КаПо напоминает всем, что такая деятельность наказуема в соответствии с уголовным законодательством.

«В социальных сетях людей призывали это сделать. Подстрекатели представляют себя как российское ультраправое военное подразделение, участвующее в агрессии против Украины», – написала КаПо в социальной сети.

КаПо подчеркнула, что, согласно Уголовному кодексу, подобное распространение информации, например, среди представителей России и Беларуси, уголовно наказуемо.

Если вы видите или знаете кого-то, кто делает такие фотографии и распространяет эту информацию, КаПо просит вас сообщить об этом по адресу info24@kapo.ee.

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