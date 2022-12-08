КаПо предупреждает: отправка фотографий объектов Сил обороны странам-агрессорам уголовно наказуема

Полиция безопасности (КаПо) сегодня сообщила, что в последнее время в социальных сетях стали распространяться призывы фотографировать передвижения и объекты Сил обороны Эстонии. Однако КаПо напоминает всем, что такая деятельность наказуема в соответствии с уголовным законодательством.