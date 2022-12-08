Из-за необслуживаемой дороги полиция перенаправила движение между 8-м и 9-м километрами Таллиннской окружной дороги. Рядом также произошло дорожно-транспортное происшествие.
Опасные условия на Таллиннской окружной дороге: один участок закрыт из-за гололедицы
Транспортный департамент сообщил, что в 19.33 полиция приняла решение закрыть движение на 8-м и 9-м километрах кольцевой дороги, на небольшом расстоянии от места аварии. «Полиция перекрывает движение, потому что компания по обслуживанию дорог не смогла убрать лед с дороги. Движение транспорта перенаправлено. Движение будет возобновлено только после того, как специальная техника сделает дорогу проходимой», – сказали в транспортном департаменте.
В 19.10 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что на 6-м километре Таллиннской кольцевой дороги грузовой автомобиль столкнулся с полицейской машиной, которая находилась на месте предыдущего ДТП. «К счастью, в результате аварии никто не пострадал», – сообщил Postimees представитель Департамента полиции и погранохраны.
Точные обстоятельства аварии еще выясняются, но можно предположить, что главную роль сыграли очень плохие дорожные условия.