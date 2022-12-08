Опасные условия на Таллиннской окружной дороге: один участок закрыт из-за гололедицы

Транспортный департамент сообщил, что в 19.33 полиция приняла решение закрыть движение на 8-м и 9-м километрах кольцевой дороги, на небольшом расстоянии от места аварии. «Полиция перекрывает движение, потому что компания по обслуживанию дорог не смогла убрать лед с дороги. Движение транспорта перенаправлено. Движение будет возобновлено только после того, как специальная техника сделает дорогу проходимой», – сказали в транспортном департаменте.