Что творится в голове у простого русского мужика?

Однако такого рода дискуссии являются лицемерной суррогатной деятельностью, поскольку ни для кого не секрет, из какой организации этот человек получил свое мировоззрение. К тому же сильный комплекс неполноценности и полное отсутствие сопереживания низкорослому парню с ленинградских дворов дали материал для создания монстра
Но что было в голове у Анатолия Собчака, одного из деятелей российской демократии, когда, став мэром Санкт-Петербурга, он сделал третьесортного чекиста своим ближайшим соратником? Или в сознании президента Бориса Ельцина, который, вероятно, все еще пытался, хотя и по-своему, сделать Россию более демократичной и открытой, по сути, став крестным отцом нового кровавого диктатора?
Артем - обычное мужское имя в России, и можно предположить, что его носит один из молодых и талантливых айтишников, который по вечерам и ночам, в качестве подработки, направляет убийственные крылатые ракеты на Украину. О чем думает Артем, который имеет друзей в Европе и Америке, говорит по-английски и проводит свободное время в модном пабе, программируя поставки смерти для украинских городов и инфраструктуры?
О чем думает другой Артем, высококлассный механик со злотыми руками, который к тому же является обученным артиллеристом, ежедневно выпускающим из своей артиллерийской батареи десятки снарядов по украинским городам? Убивать и калечить людей соседней страны, мужчин и женщин, стариков, молодых и детей - неужели его собственная семья гордится этим?!