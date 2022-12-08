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Что творится в голове у простого русского мужика?

Аймар Алтосаар
, журналист
Что творится в голове у простого русского мужика?
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Карикатура.
Карикатура. Фото: Urmas Nemvalts
  • Без Анатолия и Бориса, которые считаются демократами, мы бы ничего не знали о великом преступнике.
  • Без Артемов, простых русских мужиков, не было бы безумной истребительной войны.

Что происходит в голове величайшего преступника 21 века Владимира Путина, уже много лет является предметом споров, и было бы неплохо узнать, что там происходит, пишет журналист Аймар Алтосаар.

Однако такого рода дискуссии являются лицемерной суррогатной деятельностью, поскольку ни для кого не секрет, из какой организации этот человек получил свое мировоззрение. К тому же сильный комплекс неполноценности и полное отсутствие сопереживания низкорослому парню с ленинградских дворов дали материал для создания монстра

Но что было в голове у Анатолия Собчака, одного из деятелей российской демократии, когда, став мэром Санкт-Петербурга, он сделал третьесортного чекиста своим ближайшим соратником? Или в сознании президента Бориса Ельцина, который, вероятно, все еще пытался, хотя и по-своему, сделать Россию более демократичной и открытой, по сути, став крестным отцом нового кровавого диктатора?

Артем - обычное мужское имя в России, и можно предположить, что его носит один из молодых и талантливых айтишников, который по вечерам и ночам, в качестве подработки, направляет убийственные крылатые ракеты на Украину. О чем думает Артем, который имеет друзей в Европе и Америке, говорит по-английски и проводит свободное время в модном пабе, программируя поставки смерти для украинских городов и инфраструктуры?

О чем думает другой Артем, высококлассный механик со злотыми руками, который к тому же является обученным артиллеристом, ежедневно выпускающим из своей артиллерийской батареи десятки снарядов по украинским городам? Убивать и калечить людей соседней страны, мужчин и женщин, стариков, молодых и детей - неужели его собственная семья гордится этим?!

Что чувствует большинство россиян, когда узнают об очередном военном преступлении, совершенном их страной?

Третий, Артем, родом из далекой деревни, и он, вероятно, счастлив получить надежную работу в качестве контрактника в армии, будучи безработным. Но о чем он думал, когда отступал от украинской армии, оставляя спрятанные мины и гранаты в домах украинцев? Если ему удастся спастись, будет ли он, вспоминая, как старый солдат, с удовольствием рассказывать своей семье о хитроумных трюках, которыми он удивлял украинских взрослых и детей?

Эти вопросы мы сможем решать спустя десятилетия после войны, которую Украина, при поддержке Запада, должна, наконец, выиграть. Уже более семидесяти лет мы можем читать и смотреть фильмы о Гитлере и преступлениях нацистов, а также об ответственности немецкого народа. Но без Анатолия и Бориса, которые считаются демократами, мы бы ничего не знали о Путине, великом преступнике. Без Артемов, простых русских мужиков, не было бы безумной истребительной войны. Что чувствует большинство россиян, когда узнают об очередном военном преступлении, совершенном их страной? Если она не горит стыдом и раскаянием, если она не думает о том, как можно исправить эти ужасные деяния, тогда у нас есть проблема, потому что почва для появления новых Путиных еще есть.

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