Третий, Артем, родом из далекой деревни, и он, вероятно, счастлив получить надежную работу в качестве контрактника в армии, будучи безработным. Но о чем он думал, когда отступал от украинской армии, оставляя спрятанные мины и гранаты в домах украинцев? Если ему удастся спастись, будет ли он, вспоминая, как старый солдат, с удовольствием рассказывать своей семье о хитроумных трюках, которыми он удивлял украинских взрослых и детей?

Эти вопросы мы сможем решать спустя десятилетия после войны, которую Украина, при поддержке Запада, должна, наконец, выиграть. Уже более семидесяти лет мы можем читать и смотреть фильмы о Гитлере и преступлениях нацистов, а также об ответственности немецкого народа. Но без Анатолия и Бориса, которые считаются демократами, мы бы ничего не знали о Путине, великом преступнике. Без Артемов, простых русских мужиков, не было бы безумной истребительной войны. Что чувствует большинство россиян, когда узнают об очередном военном преступлении, совершенном их страной? Если она не горит стыдом и раскаянием, если она не думает о том, как можно исправить эти ужасные деяния, тогда у нас есть проблема, потому что почва для появления новых Путиных еще есть.