Искандар Махмудов и Андрей Бокарев одновременно работают с российскими оборонными заказами и получают для своего рижского завода деньги от ЕС. Издание The Insider расследовало бизнес-историю олигархов.
У поставщиков Минобороны РФ обнаружен успешный бизнес в Риге
Российские олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев тесно связаны с Кремлем, являются одними из крупнейших господрядчиков в стране, были совладельцами концерна «Калашников», а сейчас поставляют через свой «Коломенский завод» дизели для российских военных кораблей. Это не мешает им иметь успешный бизнес в Латвии – в частности, им принадлежит крупная доля в рижском заводе электрических машин Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER), пишет издание The Insider.
Издание расследовало бизнес-историю Махмудова и Бокарева, начавшуюся с держания общаков и отмывания денег организованных преступных групп. Несмотря на такой бэкграунд и нынешние связи с оборонными заказами, олигархи включены в санкционные списки только в Великобритании. В Латвии никаких проблем с законом у них нет, более того, их рижский завод получает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства Евросоюза, отмечает DW.
Особое внимание к Латвии привлек инцидент вокруг российского оппозиционного телеканала «Дождь», редакция которого переехала в Ригу. 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание телеканала из-за эфира с фразой про помощь российским военным. Сказавший эту фразу ведущий Алексей Коростелёв был уволен, однако позднее генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева в видеообращении позвала его вернуться на канал. 8 декабря Синдеева констатировала, что канал «оказался в человеческом кризисе» и ей нужно подумать о том, что произошло.