У поставщиков Минобороны РФ обнаружен успешный бизнес в Риге

Российские олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев тесно связаны с Кремлем, являются одними из крупнейших господрядчиков в стране, были совладельцами концерна «Калашников», а сейчас поставляют через свой «Коломенский завод» дизели для российских военных кораблей. Это не мешает им иметь успешный бизнес в Латвии – в частности, им принадлежит крупная доля в рижском заводе электрических машин Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER), пишет издание The Insider.

Издание расследовало бизнес-историю Махмудова и Бокарева, начавшуюся с держания общаков и отмывания денег организованных преступных групп. Несмотря на такой бэкграунд и нынешние связи с оборонными заказами, олигархи включены в санкционные списки только в Великобритании. В Латвии никаких проблем с законом у них нет, более того, их рижский завод получает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства Евросоюза, отмечает DW.