Утром в четверг, 8 декабря, в Нарве произошло ДТП, участниками которого стали четыре автомобиля. Одного человека доставили в больницу.
В Нарве произошла цепная авария с участием четырех автомобилей: один человек в больнице
В Нарве произошла цепная авария с участием четырех автомобилей: один человек в больнице
Инцидент имел место рядом с домом по адресу Креэнхольми, 15. Как сообщили в пресс-службе полиции, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 66-летний мужчина выехал наперерез двигавшемуся по главной дороге Audi A6 Avant, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Это привело к тому, что автомобиль Audi задел оказавшиеся в тот момент рядом автомобили Citroen Berlingo и Toyota Proace.
Водитель Audi был доставлен в Нарвскую больницу для проверки здоровья.
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