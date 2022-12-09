В Нарве произошла цепная авария с участием четырех автомобилей: один человек в больнице

Инцидент имел место рядом с домом по адресу Креэнхольми, 15. Как сообщили в пресс-службе полиции, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 66-летний мужчина выехал наперерез двигавшемуся по главной дороге Audi A6 Avant, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Это привело к тому, что автомобиль Audi задел оказавшиеся в тот момент рядом автомобили Citroen Berlingo и Toyota Proace.