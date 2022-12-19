ВОСХОДЯЩАЯ ПОЛИТЗВЕЗДА ГОДА ⟩ Денис Ларченко: берет слово в Нарве, слышно по всей Эстонии

Мэрия Нарвы в августе не отваживалась взять на себя ответственность за судьбу памятника-танка, но в коридорах нарвских органов власти был хорошо слышен и голос депутата горсобрания от «Ээсти 200» Дениса Ларченко, который настаивал, что если Нарва примет такую ответственность, то тогда за ней может остаться и право выбора нового места для перемещаемого объекта. В итоге перемещением танка пришлось заняться государству, после чего Ларченко сообщил о выходе фракции «Ээсти 200» из правящей коалиции.

В сентябре тему переноса танка вновь актуализировал депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, назвавший осуществившее перенос правительство Эстонии фашистами и нацистами. Ларченко вновь выступил с самым заметным среди нарвских политиков возражением этим словам, обвинив Стальнухина в очернении репутации Нарвы и в негативном влиянии на развитие города.

Высказывания Ларченко на темы оптимизации школьной сети в Нарве, перехода на зеленую экономику в Ида-Вирумаа и интергации вливались в этом году не только в региональную, но и в государственную новостную повестку. Равно как и известие от 22 сентября о том, что 29-летний Ларченко был избран вторым заместителем председателя горсобрания Нарвы.

Ларченко принял решение баллотироваться в Рийгикогу от своей партии («Ээсти 200»). Узнаем в ночь выборов, каков его настоящий политический потенциал на общегосударственном уровне.