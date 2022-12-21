КУРЬЕЗ ГОДА ⟩ Артем Зинченко: возвращение блудного агента из России

Артем Зинченко, гражданин РФ, с 2013 года проживавший в Эстонии на основании вида на жительство, был завербован российскими спецслужбами в 2009 году. Эстонский суд в 2017 году счел доказанным, что с 2013 года и до момента своего ареста Зинченко передавал в Россию данные о перемещениях подразделений Кайтселийта, Сил обороны и армий союзников.

В ноябре 2022 года Зинченко оказался в Эстонии и попросил политического убежища. В качестве причины своего решения покинуть Россию он назвал властям Эстонии несогласие с военной агрессией РФ против Украины.

После начала войны, по словам Зинченко, силовикам стало некогда за ним следить. Он воспользовался этим, продал квартиру в Петербурге и сумел пробраться в Эстонию.

Выбор Эстонии в качестве страны, где он хотел бы получить убежище, Зинченко объяснил сохранившимися у него хорошими воспоминаниями. По его мнению, несмотря на вынесение ему обвинительного приговора, власти Эстонии проявили к нему гуманное отношение.