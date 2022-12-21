Осужденный пять лет тому назад эстонским судом за шпионаж в пользу России Артем Зинченко стал главным фигурантом одного из самых анекдотичных новостных сюжетов 2022 года. Зинченко, обменянный через год после вынесения ему приговора на осужденного в РФ за шпионаж эстонского бизнесмена Райво Суси, в нынешнем ноябре вернулся в нашу страну и попросил в ней убежища. Редакции Rus.Postimees не оставалось ничего, кроме как назвать это курьезом года.
КУРЬЕЗ ГОДА ⟩ Артем Зинченко: возвращение блудного агента из России
Артем Зинченко, гражданин РФ, с 2013 года проживавший в Эстонии на основании вида на жительство, был завербован российскими спецслужбами в 2009 году. Эстонский суд в 2017 году счел доказанным, что с 2013 года и до момента своего ареста Зинченко передавал в Россию данные о перемещениях подразделений Кайтселийта, Сил обороны и армий союзников.
В ноябре 2022 года Зинченко оказался в Эстонии и попросил политического убежища. В качестве причины своего решения покинуть Россию он назвал властям Эстонии несогласие с военной агрессией РФ против Украины.
После начала войны, по словам Зинченко, силовикам стало некогда за ним следить. Он воспользовался этим, продал квартиру в Петербурге и сумел пробраться в Эстонию.
Выбор Эстонии в качестве страны, где он хотел бы получить убежище, Зинченко объяснил сохранившимися у него хорошими воспоминаниями. По его мнению, несмотря на вынесение ему обвинительного приговора, власти Эстонии проявили к нему гуманное отношение.
Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.