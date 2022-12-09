Откуда у M-Sport появились деньги на зарплату Тянаку?

«Если смотреть на вещи реально, то он для нас является очень дорогим выбором, - сказал глава команды Ричард Милленер в конце октября. – Конечно, было бы прекрасно, если бы он присоединился к нам, но это сложно реализовать. У чемпионов мира свой ценник».

Известно, что бюджет M-Sport ниже, чем у Toyota и Hyundai, да и финансовое состояние команды весьма среднее, однако ее владелец все же сумел найти достаточно аргументов для того, чтобы мотивировать Тянака присоединиться к команде. Учитывая, что цель на 2023 год – завоевание титула, это не значит лишь хорошую зарплату, но и все остальное, необходимое для успеха. Кроме того, предположительно, Тянак заключил долгосрочный контракт.

Бывший босс европейского отделения Ford Жерар Квинн, который за свою карьеру был тесно связан с M-Sport, намекнул на то, что финансирование поступит от американского автопроизводителя.

«В следующем году Тянак войдет в состав команды M-Sport, для сезона WRC 2023 года это очень хорошая новость. Большое спасибо Ford за финансирование, а также работникам, чья работа была принесена или будет принесена в жертву ради нескольких миллионов», - написал Квинн в соцсети.