Из-за проблем со здоровьем Регина Эрмитс пропустит этап Кубка мира

«Было бы не самым разумным соревноваться в воскресенье, но я все равно буду участвовать в эстафете, а во французском этапе точно нет смысла. Время покажет, когда я снова выйду на соревнования, но, надеюсь, все-таки с нового года. Вновь и вновь нужно дойти до последней черты, чтобы понять, что тело уже давно сигнализирует о том, что, мол, остановись, сделай паузу. Но по сути, я сама это выбрала, а спортивный характер всегда требует большего и надеется на то, что «ну вот после этого соревнования точно станет лучше». Если бы я была здоровой, это было бы действительно так, но в данный момент – нет, и я надеюсь, что в новом году откроется второе дыхание», - добавила спортсменка.