Биатлонистка Регина Эрмитс сообщила, что из-за проблем со здоровьем пропустит следующий этап Кубка мира.
Из-за проблем со здоровьем Регина Эрмитс пропустит этап Кубка мира
Накануне, на прошедшем в Хохвильцене этапе Кубка мира Эрмитс на 7,5-километровом спринте, получив два штрафа, заняла 88-е место среди 99 конкуренток. Позднее она сообщила, что пропустит этап КМ.
«Слишком рано, слишком много. Задним числом легко быть умной, но на самом деле, изначально вообще не стоило так рано выходить на такое количество соревнований», - написала спортсменка в своем Instagram.
«Было бы не самым разумным соревноваться в воскресенье, но я все равно буду участвовать в эстафете, а во французском этапе точно нет смысла. Время покажет, когда я снова выйду на соревнования, но, надеюсь, все-таки с нового года. Вновь и вновь нужно дойти до последней черты, чтобы понять, что тело уже давно сигнализирует о том, что, мол, остановись, сделай паузу. Но по сути, я сама это выбрала, а спортивный характер всегда требует большего и надеется на то, что «ну вот после этого соревнования точно станет лучше». Если бы я была здоровой, это было бы действительно так, но в данный момент – нет, и я надеюсь, что в новом году откроется второе дыхание», - добавила спортсменка.
Третий этап Кубка мира этого сезона пройдет во Франции в Ле Гран-Борнар с 15 по 18 декабря.