По данным Эстонского союза диабета, этот недуг диагностирован примерно у 70 000 жителей Эстонии. Всего в мире диабетом страдают 415 миллионов человек.
У 70 000 жителей Эстонии диагностирован диабет: удержать его под контролем помогут витамины
Сахар, или правильнее глюкоза, необходим организму для выработки энергии. Глюкоза попадает в организм с пищей, перерабатывается и далее поступает в кровь. Уровень сахара в крови повышается – это происходит и у больных, и у здоровых людей. В ответ организм начинает производить инсулин – гормон, вырабатываемый в поджелудочной железе бета-клетками. Инсулин как бы открывает двери в клетки организма, позволяя глюкозе из крови проникать в клетки, которые и перерабатывают сахар в энергию. Спустя три-четыре часа уровень сахара возвращается к физиологической норме.
У диабетиков все идет нормально вплоть до момента, когда глюкоза после еды оказывается в крови. И тут организм дает сбой: поджелудочная железа либо вырабатывает слишком мало инсулина, который не «утилизирует» всю курсирующую по крови глюкозу, либо вырабатывает достаточно, но организм не использует инсулин должным образом, клетки становятся нечувствительными к инсулину. В обоих случаях развивается стойкая гипергликемия – увеличение содержания глюкозы в крови. Название заболеваний этих двух видов нарушений – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа. Первым чаще заболевают дети и молодые люди, второй тип диагностируется больше у пожилых.
Победить болезнь не удавалось еще никому, но жить с ней можно, если соблюдать ряд ограничений и достаточно строгих правил.
Витамины крайне важны
Один из самых важных витаминов, недостаток которого выявляется у 75 процентов диабетиков, это витамин В1, или тиамин. Он нужен для работы нервной системы и мышц, в частности – сердечной, для нормального образования желудочного сока, а также для липидного и углеводного обмена. Дефицит этого витамина наблюдается у диабетиков преимущественно в случае повышенного уровня сахара в крови, в связи с чем организму уже недостаточно витамина В1, получаемого с пищей.
Его дефицит может проявляться несколькими путями: например, возникают нарушения работы головного мозга, что, в свою очередь, вызывает ослабление памяти, снижение работоспособности, нарушение координации и постоянное чувство усталости.
Кроме витамина В1 диабетикам требуются и другие витамины группы В, которые улучшают метаболизм углеводов и защищают кровеносные сосуды и нервные клетки. Потребность в этих витаминах у диабетиков выше, чем у здоровых людей. Поскольку повышение уровня сахара в крови может вызвать оксидативный стресс, организм нуждается в большем количестве антиоксидантов. Эту функцию выполняют мощные антиоксиданты – витамины С, Е и А.
Велика роль и различных микроэлементов, главными из которых для диабетиков являются цинк и хром. Цинк участвует в работе многих ферментов, а хром, в свою очередь, помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы. Витамин D способствует секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы и таким образом регулирует секрецию инсулина. Именно поэтому дефицит витамина D может быть связан с нарушением секреции инсулина при сахарном диабете второго типа. Ученые считают, что витамин D стоит принимать для достижения лучшего гликемического контроля, а также этот витамин рекомендован к использованию в качестве соответствующей профилактики.
Образ жизни при диабете
Придерживаясь определенных правил, диабетик может в значительной мере улучшить качество жизни. Диабетики первого типа должны вводить инсулин при каждом приеме пищи, а диабетики второго типа – принимать назначенные врачом таблетки. При любом типе заболевания рекомендуется придерживаться дробного питания и есть не реже трех раз день, контролируя содержание пищи.
Диабетики первого типа тут находятся в более выгодном положении. Они могут есть практически все, за исключением сладких напитков, соков, меда, всевозможных сладостей, булочек. Но надо соблюдать «правило» тарелки: четверть тарелки – белки (мясо, рыба), четверть – углеводы (картошка, крупы, макароны, хлеб), половина – овощи. Инсулинозависимые диабетики должны лишь следить за количеством пищи, которое они едят, и вводить себе ровно столько инсулина, сколько необходимо на это количество пищи. Введешь мало инсулина – сахар поднимется до опасных показателей. Введешь много – уровень сахара понизится настолько, что можно даже потерять сознание. Исправить эту ситуацию как раз и помогут «запрещенные» продукты. Съев несколько кусочков сахара, диабетик приходит в норму.
Сложнее диабетикам второго типа. Им практически нельзя есть углеводы и надо очень ограничивать себя в жиросодержащих продуктах, а это очень большой список. Приветствуются рыба, курица, творог, овощи, немного фруктов.
Любым диабетикам безусловно полезна разумная физическая нагрузка. Тем более что диабетики второго типа, как правило, страдают избыточным весом. Врачи утверждают, что даже просто гуляя по часу в день, можно отодвинуть надвигающиеся при диабете проблемы: патологические изменения в сетчатке глаз, ломкость сосудов, приводящая к инфарктам и инсультам, а также повреждения нервов и почек. Впрочем, гулять и заниматься спортом не только не противопоказано никому, но и желательно, в том числе совершенно здоровым людям.
Признаки диабета
• Постоянная сухость во рту.
• Учащенное мочеиспускание.
• Усталость или слабость.
• Постоянное чувство голода.
• Внезапное похудение или увеличение веса.
• Расплывчатость зрения.
• Зуд кожных покровов.
Источник: Эстонский союз диабета