У 70 000 жителей Эстонии диагностирован диабет: удержать его под контролем помогут витамины

Сахар, или правильнее глюкоза, необходим организму для выработки энергии. Глюкоза попадает в организм с пищей, перерабатывается и далее поступает в кровь. Уровень сахара в крови повышается – это происходит и у больных, и у здоровых людей. В ответ организм начинает производить инсулин – гормон, вырабатываемый в поджелудочной железе бета-клетками. Инсулин как бы открывает двери в клетки организма, позволяя глюкозе из крови проникать в клетки, которые и перерабатывают сахар в энергию. Спустя три-четыре часа уровень сахара возвращается к физиологической норме.

У диабетиков все идет нормально вплоть до момента, когда глюкоза после еды оказывается в крови. И тут организм дает сбой: поджелудочная железа либо вырабатывает слишком мало инсулина, который не «утилизирует» всю курсирующую по крови глюкозу, либо вырабатывает достаточно, но организм не использует инсулин должным образом, клетки становятся нечувствительными к инсулину. В обоих случаях развивается стойкая гипергликемия – увеличение содержания глюкозы в крови. Название заболеваний этих двух видов нарушений – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа. Первым чаще заболевают дети и молодые люди, второй тип диагностируется больше у пожилых.

Победить болезнь не удавалось еще никому, но жить с ней можно, если соблюдать ряд ограничений и достаточно строгих правил.

Витамины крайне важны