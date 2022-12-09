Желание предприятия Enefit Power оказывать универсальную услугу для бытовых потребителей и микро- и малых предприятий по разной цене не является обоснованным. Такое мнение высказали в Департаменте конкуренции.
Департамент: цена универсальной услуги для бытовых потребителей и предприятий не должна быть разной
Как отметила генеральный директор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, находящийся в условиях дефицита электроэнергии рынок позволяет получать от электростанций максимум технических мощностей.
«В условиях энергетического кризиса производитель такой жизненно важной услуги, как электричество, обязан поддерживать свое оборудование в рабочем состоянии и максимально использовать его. Если Enefit Power AS обеспечивает правильную работу своего производственного оборудования, основанного на технологии сжигания в кипящем слое, то потребности всех групп потребителей универсальных услуг удовлетворяются, и нет необходимости согласовывать отдельные производственные цены», — сказала Пярн-Леэ.
Процедура утверждения цены производства универсальной услуги, которая, по мнению ведомства, должна быть единой для всех групп потребителей. На данный момент Департамент конкуренции ожидает от компании дополнительных данных и пояснений.
Стоимость производства универсальной услуги рассчитывается на основе трех наиболее экономически эффективных производственных установок: работающих по технологии сжигания в кипящем слое Аувереской электростанции, 11-й блока Балтийской электростанции и 8-го блока Эстонской электростанции.
Потенциальная производственная мощность этих станций составляет не менее 4-4,5 тераватт-часов электроэнергии в год. Несмотря на то, что сейчас на рынке наблюдается дефицит электроэнергии, по оценке Enefit Power, основанные на технологии сжигания в кипящем слое мощности блоков остаются вне рынка примерно половину времени их использования и не способны производить необходимое количество энергии для всех групп потребителей (бытовые потребители, органы местного самоуправления, микро- и мелкие потребители).
По этой причине Enefit Power хочет формировать цену универсальной услуги для микро- и малых предприятий на базе установок, работающих по технологии пылевого сжигания, но производство электричества по такой технологии дороже, чем при использовании установок, работающих по технологии сжигания в кипящем слое.
Департамент конкуренции отказался 29 сентября утвердить цену производства электроэнергии для оказания универсальной услуги предприятием Enefit Power в размере 181,83 евро за мегаватт-час и установил временную цену в размере 154,08 евро за мегаватт-час, которая действует по сей день.
Цена универсальной услуги по продаже электроэнергии потребителям состоит из согласованной цены производства электроэнергии, к которой добавляются разумные расходы, понесенные продавцом при предоставлении универсальной услуги, и разумная коммерческая прибыль.