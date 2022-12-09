Департамент: цена универсальной услуги для бытовых потребителей и предприятий не должна быть разной

Как отметила генеральный директор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, находящийся в условиях дефицита электроэнергии рынок позволяет получать от электростанций максимум технических мощностей.

«В условиях энергетического кризиса производитель такой жизненно важной услуги, как электричество, обязан поддерживать свое оборудование в рабочем состоянии и максимально использовать его. Если Enefit Power AS обеспечивает правильную работу своего производственного оборудования, основанного на технологии сжигания в кипящем слое, то потребности всех групп потребителей универсальных услуг удовлетворяются, и нет необходимости согласовывать отдельные производственные цены», — сказала Пярн-Леэ.

Процедура утверждения цены производства универсальной услуги, которая, по мнению ведомства, должна быть единой для всех групп потребителей. На данный момент Департамент конкуренции ожидает от компании дополнительных данных и пояснений.

Стоимость производства универсальной услуги рассчитывается на основе трех наиболее экономически эффективных производственных установок: работающих по технологии сжигания в кипящем слое Аувереской электростанции, 11-й блока Балтийской электростанции и 8-го блока Эстонской электростанции.