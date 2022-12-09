В четверг, 8 декабря, в итальянском Мартелле 10-километровым спринтом среди мужчин начались соревнования Юниорского кубка IBU Junior Cup, на котором наш 20-летний биатлонист Маркус Рене Эпнер завоевал седьмое место. Он чисто прошел оба стрелковых круга и отстал от первого месте на 1:56,6.
Эстонский биатлонист вошел в первую десятку на IBU Junior Cup
Эстонский биатлонист вошел в первую десятку на IBU Junior Cup
Очки на юниорском кубке набрали еще трое спортсменов из Эстонии. Якоб Кулбин занял 23-е место (0+2; +2:10,5), Туудор Палм 33-е (1+1; +2:39,5) и Ивар Вшивцев – 39-е (2+1; +3:15,2). Расмус Тийсляр пришел 50-м, Йоозеп Перв – 67-м, Рамзес Тийсляр занял 82-е место.
В женском спринте на 7,5 км Лисбет Лийв заняла 46-е место, София Балабанова – 50-е, Виолетта Коноплева – 64-е, а Эмма Роберта Раяндо – 66-е место.
Один из этапов IBU Junior Cup в этом сезоне пройдет и в Эстонии – с 8 по 11 февраля лучшие молодые биатлонисты соберутся в Хаанья и будут там бороться за победу.
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