Эстонский биатлонист вошел в первую десятку на IBU Junior Cup

Очки на юниорском кубке набрали еще трое спортсменов из Эстонии. Якоб Кулбин занял 23-е место (0+2; +2:10,5), Туудор Палм 33-е (1+1; +2:39,5) и Ивар Вшивцев – 39-е (2+1; +3:15,2). Расмус Тийсляр пришел 50-м, Йоозеп Перв – 67-м, Рамзес Тийсляр занял 82-е место.

Один из этапов IBU Junior Cup в этом сезоне пройдет и в Эстонии – с 8 по 11 февраля лучшие молодые биатлонисты соберутся в Хаанья и будут там бороться за победу.