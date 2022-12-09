Вчера вечером в Таллинне в течение часа было нарушено движение трамваев по направлению в Ласнамяэ.
Фото ⟩ Авария в центре Таллинна нарушила движение трамваев
Авария в центре Таллинна нарушила движение трамваев
Около 18:05 в центр тревоги сообщили, что на перекрестке улиц Ласнамяэ и Лубья столкнулись трамвай и легковой автомобиль Kia. Из-за аварии трамваи номер 2 и 4 в течение часа не ходили по направлению в Ласнамяэ.
Движение трамваев было восстановлено в 19:10.
Водителя Kia, 49-летнего мужчину, доставили в больницу. Детали ДТП будут установлены в ходе производства.