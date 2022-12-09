Фото ⟩ Авария в центре Таллинна нарушила движение трамваев

Около 18:05 в центр тревоги сообщили, что на перекрестке улиц Ласнамяэ и Лубья столкнулись трамвай и легковой автомобиль Kia. Из-за аварии трамваи номер 2 и 4 в течение часа не ходили по направлению в Ласнамяэ.