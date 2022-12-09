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Фото ⟩ Авария в центре Таллинна нарушила движение трамваев

Rus.Postimees
Авария в центре Таллинна нарушила движение трамваев
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Вчера вечером в Таллинне в течение часа было нарушено движение трамваев по направлению в Ласнамяэ.

Около 18:05 в центр тревоги сообщили, что на перекрестке улиц Ласнамяэ и Лубья столкнулись трамвай и легковой автомобиль Kia. Из-за аварии трамваи номер 2 и 4 в течение часа не ходили по направлению в Ласнамяэ.

Движение трамваев было восстановлено в 19:10.

Водителя Kia, 49-летнего мужчину, доставили в больницу. Детали ДТП будут установлены в ходе производства.

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