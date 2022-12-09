ФОТО ⟩ А вы видели, какая жемчужина выставлена на продажу в центре Пярну?

Домов с видом на самый красивый парк Пярну, где летом бьют фонтаны, а зимой сверкают рождественские огни, не так много! Дом, расположенный в лучшем районе города, общей площадью 384,7 м2 продается за 769 400 евро. Посмотрим, что можно получить за эти деньги!

Фото: KV.EE

У одного из самых привлекательных в этом районе объектов недвижимости красивый фасад и кованая ограда, соответствующая исторической атмосфере и гармонирующая с соседними строениями. Парадная дверь резиденции ведет в прихожую и просторную гостиную, объединенную с кухней и столовой. Здесь, около стильного камина, собирается семья, сюда приходят гости.

Фото: KV.EE

Из гостиной лестница ведет в комнаты на нижнем уровне. Там расположены кухня, ванная, туалет, котельная и оружейная, соответствующая всем требованиям. Также имеется большое пространство, которое новый собственник сможет использовать по своему усмотрению.

Фото: KV.EE

Лестница ведет и на второй этаж, где расположены гардеробная, библиотека, три спальни, сауна, душевая и бельевая, оборудованная всем необходимым для стирки и сушки белья. Окна гостиной и спальни выходят на северо-восток и северо-запад, в сторону парка Койдула. В квартире полы с подогревом, а камин со стеклянной дверцей, установленный в гостиной, добавляет атмосферы и уюта.

Фото: KV.EE