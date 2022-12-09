Читайте, где в новом году будут первые соревнования Анетт Контавейт и Кайи Канепи

Сезон начинается с турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет с 1 по 8 января, и, кроме обеих эстонок, в нем примет участие и вторая ракетка мира Онс Жабер. Всего в турнире примет участие четверо теннисисток из первой десятки, то есть, кроме Жабер, будут Арина Соболенко (WTA 5), Дарья Касаткина (WTA 8) и Вероника Кудерметова (WTA 9).