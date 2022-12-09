До начала нового теннисного сезона осталось совсем немного и, как всегда, старт ему будет дан в Австралии. Конечно, будут выступать Анетт Контавейт (WTA 17) и Кайя Канепи (WTA 32).
Читайте, где в новом году будут первые соревнования Анетт Контавейт и Кайи Канепи
Читайте, где в новом году будут первые соревнования Анетт Контавейт и Кайи Канепи
Сезон начинается с турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет с 1 по 8 января, и, кроме обеих эстонок, в нем примет участие и вторая ракетка мира Онс Жабер. Всего в турнире примет участие четверо теннисисток из первой десятки, то есть, кроме Жабер, будут Арина Соболенко (WTA 5), Дарья Касаткина (WTA 8) и Вероника Кудерметова (WTA 9).
Открытый чемпионат Австралии, который является первым турниром Большого шлема в году, пройдет с 16 по 29 января.
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