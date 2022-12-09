Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Нарве 65-летней Ирины. Без посторонней помощи ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
В Нарве пропала 65-летняя Ирина: ее жизнь и здоровье могут быть в опасности
В Нарве пропала 65-летняя Ирина: ее жизнь и здоровье могут быть в опасности
Последний раз Ирину видели вчера в 15:00, когда она ушла из дома. Полиция поговорила с членами семьи пропавшей и проверила всевозможные места в Нарве, куда она могла направиться, но, к сожалению, безрезультатно. У Ирины нет мобильного телефона, и без посторонней помощи ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение. При выходе вчера из дома, на ней была зеленая куртка и зеленовато-голубая меховая шапка. На Ирине могут быть очки.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину или знает, где она находится, звонить по номеру 112.