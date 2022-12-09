В Нарве пропала 65-летняя Ирина: ее жизнь и здоровье могут быть в опасности

Последний раз Ирину видели вчера в 15:00, когда она ушла из дома. Полиция поговорила с членами семьи пропавшей и проверила всевозможные места в Нарве, куда она могла направиться, но, к сожалению, безрезультатно. У Ирины нет мобильного телефона, и без посторонней помощи ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.