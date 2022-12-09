Союз газовых предприятий: Эстонии нужна собственная газовая электростанция

«Сегодня, когда мы говорим о возможности ограничения использования электроэнергии в часы пик, самое время согласовать план действий. Соединения в Эстонии строили в течение последних десяти лет, а теперь пришло время приступить к созданию управляемых производственных мощностей», – сказал глава Союза газовых предприятий Эстонии Хейко Хейтур.

«Системный администратор прогнозирует, что сланцевые станции уйдут со свободного рынка примерно через пять лет, а атомная станция будет готова не ранее чем через двенадцать лет. Пережить эти времена нам поможет собственная газовая электростанция, а позже, при увеличении спроса на энергию, она будет поддерживать зеленую и атомную энергию», – добавил Хейтур.

По словам Хейтура, Эстонии нужны более контролируемые мощности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. «Цена на газ снизится, и будут созданы новые маршруты поставок с запада. Газовая станция не причиняет вреда окружающей среде и обществу, газ обеспечит разнообразие нашего энергетического портфеля и даст положительный импульс развитию долгожданных водородных технологий», – отметил Хейтур.

«Дополнительные возможности также открываются и для использования местного получаемого из биоотходов зеленого газа. Если, используя технологии, нам также удастся собирать и сжижать CO2, у нас появится углеродно-нейтральное производство, а это направление, которое выбрал Европейский союз в целом», – сказал Хейтур.