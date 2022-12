Персона недели ⟩ Невеликий диктатор: премьер Виктор Орбан как жертва географии Европы

Однажды я стоял на посадку в самолет венгерского перевозчика, собираясь лететь из Будапешта в Лондон. Мне в затылок жарко дышала компания местных парней, которым так не терпелось пройти быстрее, что они в итоге просто вытеснили меня из очереди. Я сказал им вслед: «You are too hurrying (Вы слишком спешите)». Один обернулся и с усмешкой ответил: «We are too Hungary (Мы слишком Венгрия)».