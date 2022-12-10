Персона недели ⟩ Невеликий диктатор: премьер Виктор Орбан как жертва географии Европы

В этом частном примере нет ничего исключительного или специфически венгерского. Но такой стиль повседневного поведения чаще всего присущ авторитарным странам. Таким, где мужчины ориентируются на ролевую модель альфа-самца со всеми его страшными и смехотворными атрибутами. Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал много для того, чтобы европейский обыватель ассоциировал страну именно с этой частью ее населения, а не с дворянским офицерством, как в эпоху императора Франца-Иосифа, или с радушными хозяевами многоязычных пансионов на Балатоне, как это было еще в начале XXI века. Но подобно своему кремлевскому вдохновителю, Орбан далеко не сразу стал символом реакции. И на всякий случай еще не перешел точку невозврата.

Начинавший демократ

Название возглавляемой им партии ФИДЕС может сбить с толку. Fides – по-латыни «совесть». Именно эту аллюзию имели в виду молодые основатели Альянса молодых демократов, сочиняя аббревиатуру названия FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége). Один из ее основателей, 25-летний политик Виктор Орбан, в 1989 году прославился речью, произнесенной на церемонии перезахоронения Имре Надя и других деятелей венгерской демократической оппозиции 1956 года. Тогда Орбан от имени молодежи требовал вывода советских войск из страны. Двумя годами ранее он защитил диплом о правовой стороне профсоюзного движения в Польше и шел в первых рядах молодых реформаторов.