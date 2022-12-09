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Под Москвой горит торговый комплекс «Мега Химки», один человек погиб

BBC News Русская служба
Под Москвой горит торговый комплекс «Мега Химки», один человек погиб
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BBC
Пожар в Москве.
Пожар в Москве. Фото: EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE HANDOUT

В ночь на пятницу начался сильный пожар в крупном торговом комплексе «Мега Химки», расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб, торговый комплекс горит по всей площади и площадь пожара составляет 18 тыс. квадратных метров. Ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких.

Около 8:30 по московскому времени экстренные службы заявили журналистам, что пожар был локализован на площади 7 тыс. квадратных метров.

Интенсивность пожара в гипермаркете заметно снизилась, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Представитель МЧС сообщил Интерфаксу, что загорелась кровля гипермаркета OBI. Сотрудники экстренных служб сказали ТАСС, что в OBI произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций. На остальную часть ТЦ «Мега Химки» огонь не распространился.

Сообщается о гибели по меньшей мере одного человека - по данным прокуратуры, это работник торгового центра.

МЧС намерено привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь прибыли пожарные из Москвы и других райнов Подмосковья.

На видео, которые публикуются в телеграм-каналах, видно зарево и столбы дыма над торговым центром.

Кроме того, слышны и видны достаточно мощные взрывы. По данным экстренных служб, на которые ссылаются российские информагентства, в отделе стройматериалов взрывались аэрозоли и банки с краской.

Сотрудники экстренных служб сказали Интерфаксу, что в числе рассматриваемых версий есть и поджог. «Рассматриваются различные версии, включая технические - короткое замыкание в элетросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог», – цитирует агентство своего источника.

Корреспонденты ТАСС передают такие слова неназванного представителя экстренных служб: «Основная версия пожара - короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине "Оби". Причиной большого распространения огня стал взрыв».

Версия поджога не подтверждается, основные версии причин пожара – неисправность оборудования и нарушения во время работ, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

BBC
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