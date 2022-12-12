Таллинн ликвидирует акционерное общество Горхолла, Осиновский готов обсуждать его снос

Городская управа Таллинна решила ликвидировать муниципальное предприятие AS Tallinna Linnahall, управляющее сегодня разрушающимся Горхоллом. Председатель горсобрания столицы Евгений Осиновский считает, что при определенных условиях можно обсудить вопрос о сносе здания.
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30 ноября 2022 года Таллиннская городская управа решила начать процесс объединения муниципального предприятия AS Tallinna Linnahall с другим муниципальным предприятием - AS Tallinna Tööstuspargid. Управляющее сегодня горхоллом AS Tallinna Linnahall прекратит существование, а Tallinna Tööstuspargid переименуют в AS Tallinna Linnaarendus. Объединение будет проведено для того, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств столицы.
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