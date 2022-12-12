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Таллинн ликвидирует акционерное общество Горхолла, Осиновский готов обсуждать его снос

Анастасия Тидо
, журналист
Таллинн ликвидирует акционерное общество Горхолла, Осиновский готов обсуждать его снос
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Фото: Madis Veltman

Городская управа Таллинна решила ликвидировать муниципальное предприятие AS Tallinna Linnahall, управляющее сегодня разрушающимся Горхоллом. Председатель горсобрания столицы Евгений Осиновский считает, что при определенных условиях можно обсудить вопрос о сносе здания.

30 ноября 2022 года Таллиннская городская управа решила начать процесс объединения муниципального предприятия AS Tallinna Linnahall с другим муниципальным предприятием - AS Tallinna Tööstuspargid. Управляющее сегодня горхоллом AS Tallinna Linnahall прекратит существование, а Tallinna Tööstuspargid переименуют в AS Tallinna Linnaarendus. Объединение будет проведено для того, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств столицы.

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