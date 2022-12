Таллинн ликвидирует акционерное общество Горхолла, Осиновский готов обсуждать его снос

30 ноября 2022 года Таллиннская городская управа решила начать процесс объединения муниципального предприятия AS Tallinna Linnahall с другим муниципальным предприятием - AS Tallinna Tööstuspargid. Управляющее сегодня горхоллом AS Tallinna Linnahall прекратит существование, а Tallinna Tööstuspargid переименуют в AS Tallinna Linnaarendus. Объединение будет проведено для того, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств столицы.