Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 10 по 17 декабря.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли»
● 12 и 13 декабря в 19:00, Театральный центр Vaba Lava (Теллискиви, 60а)
Новый спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли» основан на документальных материалах и легендах Нарвы. Это постановка, которая хотела бы вернуть городу его прежний облик, восстановленный по воспоминаниям.
Детский спектакль «Простодурсен. Великий марципановый пир»
● 14 декабря в 12:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
В середине зимы в Приречной стране очень холодно. Обитателям кажется, что зима никогда не кончится. Но Простодурсену не так трудно, как остальным. Теперь у него есть утенок, с которым они каждый вечер сидят у печки и по очереди рассказывают друг другу невероятные истории. Рассказанные у живой елки, они вдвойне интереснее. Все гости смогут сами сделать марципановые куколки, а потом забрать их с собой или повесить на театральную елку!
Концерт Лизы Монеточки
● 14 декабря в 19:00 Ночной клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)
Монеточка – это голос поколения. Серия концертов «Голоса мира», которые Лиза дает вместе с Иваном Алексеевым (Noize MC) в городах Европы в 2022 году, собирает аншлаги. Этот тур помогает жителям Украины, жизнь которых перевернула война. Концерт Монеточки незадолго до Рождества – лучший подарок всем любителям прогрессивной поп-музыки. Тонкая ирония ее песен согреет ваши сердца.
Рождественский аукцион в Русском театре
● 17 декабря в 15:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
За 75-летнюю историю в театре состоялось множество спектаклей, заслуживших особое зрительское внимание. В них играли не только люди, но и вещи. Теперь многие из них будут представлены на аукционе. Они имеют особую ценность, поскольку связаны с историей или конкретной личностью. Об этом расскажут сами актеры. Среди предметов – фотографии, элементы костюмов и реквизита популярных спектаклей. В театральном кафе в этот день будет особое меню: актеры, имеющие навыки в кулинарии, порадуют гостей выпечкой и закуской собственного приготовления.
Концерты пианиста Антона Роспутько «Бах и его сыновья»
● 17 декабря в 19:00, Дом учителя (Ратушная площадь, 14)
В 16 лет пианист отправился в австрийский Зальцбург, где проходила летняя академия, которая давала возможность молодым музыкантам получить мастер-класс у лучших педагогов мира. Талант Антона не оставил никого равнодушным, и в итоге молодой пианист из Латвии закончил знаменитый Моцартеум в классе выдающегося мастера Павла Гилилова.
ИДА-ВИРУМАА
Концерт Павла Шелла «Посмотрите! Вот он...»
● 10 декабря в 17:00, Культурный центр (Кескаллеэ, 36, Кохтла-Ярве)
Вы не поверите, но это тот редкий случай, когда про певца говорят, что он не просто поет, но живет в каждой песне, и это правда! Каждая песня в исполнении Павла Шелла становится мини-спектаклем, а сольный концерт – театрализованным представлением. За свою карьеру артист сыграл более 50 ролей в музыкальных спектаклях антрепризы «Звезды Московской Оперетты» и музыкального театра «ЭкспериментЪ».
Спектакль «Судьба в подарок»
● 16 декабря в 19:00, Дом культуры Geneva (Выйду, 2, Нарва)
Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок. Их случайное знакомство станет судьбоносным. Роберт – сын состоятельных родителей, Энни – девушка из простой семьи. Но что это может изменить! Они влюбятся друг в друга с первого взгляда и вдали от посторонних глаз, вдохновившись известным опытом физика Шредингера, проведут небольшой эксперимент. И эта шутка навсегда изменит их жизнь.
Музыкальное представление Christmas Sympho Show
● 16 декабря в 19:00 Дом культуры Geneva (Выйду, 2, Нарва)
Волшебная атмосфера зимних праздников, яркое музыкальное и световое шоу, сюрпризы, специальные гости, хор, рок-бэнд, DJ, спецэффекты и, конечно же, мировые хиты – рождественские и новогодние шлягеры в фирменной обработке Prime Orchestra. Его Christmas Sympho Show – новогодний праздник музыкальных чудес!