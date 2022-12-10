Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли»

● 12 и 13 декабря в 19:00, Театральный центр Vaba Lava (Теллискиви, 60а)

Новый спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли» основан на документальных материалах и легендах Нарвы. Это постановка, которая хотела бы вернуть городу его прежний облик, восстановленный по воспоминаниям.

Детский спектакль «Простодурсен. Великий марципановый пир»

● 14 декабря в 12:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

В середине зимы в Приречной стране очень холодно. Обитателям кажется, что зима никогда не кончится. Но Простодурсену не так трудно, как остальным. Теперь у него есть утенок, с которым они каждый вечер сидят у печки и по очереди рассказывают друг другу невероятные истории. Рассказанные у живой елки, они вдвойне интереснее. Все гости смогут сами сделать марципановые куколки, а потом забрать их с собой или повесить на театральную елку!

Концерт Лизы Монеточки

Монеточка. Фото: Kirill Kukhmar/Scanpix

● 14 декабря в 19:00 Ночной клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)

Монеточка – это голос поколения. Серия концертов «Голоса мира», которые Лиза дает вместе с Иваном Алексеевым (Noize MC) в городах Европы в 2022 году, собирает аншлаги. Этот тур помогает жителям Украины, жизнь которых перевернула война. Концерт Монеточки незадолго до Рождества – лучший подарок всем любителям прогрессивной поп-музыки. Тонкая ирония ее песен согреет ваши сердца.

Рождественский аукцион в Русском театре

● 17 декабря в 15:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)