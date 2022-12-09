Шашлык по цене золота ⟩ Сумма заказа выросла в два раза: курьер Bolt требовал от клиента доплату в 20 евро

Спустя почти 30 минут курьер был у дверей с долгожданным шашлыком. «Мы сразу показали ему, что правильный адрес был указан, он потребовал 15 евро». По словам молодого человека, спорить у них не было сил, и поэтому курьеру заплатили требуюемую сумму. «На самом деле, мы могли бы спорить и дальше, поскольку ситуация была абсурдной. Сначала 15 евро, потом вдруг 20», – говорит Каарель.

Bolt: курьеры не имеют права просить дополнительную плату за доставку

Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас заявил, что они не потерпят такого поведения курьера. «Курьеры не имеют права взимать дополнительную плату за доставку, но и не обязаны ехать по адресу, который отличается от указанного в качестве адреса доставки», – уточнил он.

Ялакас обратил внимание на то, что на скриншоте также видно, что адрес доставки – это адрес того же ресторана, где была заказана еда. То есть клиент ввел неправильный адрес. «Из системы мы видим, что клиент указал свой реальный адрес в поле для дополнительных комментариев, что не гарантирует правильную цену доставки заказа».

В Bolt Food не смогли сказать, на основании чего курьер мог рассчитать стоимость доставки.

Курьер. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter