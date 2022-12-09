«Он сказал, что если мы вообще хотим получить еду, то 15 евро за доставку, – рассказывает житель Таллинна Каарель, который считает, что курьер Bolt навешал им лапши на уши. – На полпути позвонили, что теперь цена [доставки] 20 евро…» Руководитель Bolt Food Eesti подтвердил, что курьеры не имеют права взимать дополнительную плату за доставку еды.
Шашлык по цене золота ⟩ Сумма заказа выросла в два раза: курьер Bolt требовал от клиента доплату в 20 евро
Вечером 20 ноября Каарель, который с другом заказал еду в Hiiu Grill, стал жертвой мошенничества, когда еда оказалась на 15 евро дороже, чем планировалось.
«Я был у друга в Кангру, и мы заказали шашлык в Hiiu Grill», – вспоминает молодой человек.
Еду заказывали через приложение Bolt Food. «После того, как курьер забрал еду, он позвонил и сказал, что система показывает, что он должен принести еду в Hiiu Grill», – говорит Каарель, который точно помнит, что написал правильный адрес в отдельном поле для заметок, поскольку приложение якобы автоматически указало Hiiu Grill как адрес, по которому должна быть доставлена еда. – В заказе также видно, что адрес был».
Когда курьер понял, что Кангру находится за пределами Таллинна, примерно в 30 минутах езды, он снова позвонил молодым людям. «Он сказал, что если мы вообще хотим получить еду, то плюс 15 евро за то, что он ее доставит». По словам Каареля, он сразу ответил курьеру, что стоимость доставки уже включена в цену – 1,90 евро. «Мы начали слегка спорить, потому что это ненормально».
На полпути стоимость доставки увеличилась. «Он сказал, что теперь цена составляет 20 евро». По словам Каареля, курьер обосновал повышение цены тем, что место назначения находится так далеко. «Он сказал, что ему показали неправильный адрес, и что это такое большое расстояние, что он хочет дополнительную плату».
Спустя почти 30 минут курьер был у дверей с долгожданным шашлыком. «Мы сразу показали ему, что правильный адрес был указан, он потребовал 15 евро». По словам молодого человека, спорить у них не было сил, и поэтому курьеру заплатили требуюемую сумму. «На самом деле, мы могли бы спорить и дальше, поскольку ситуация была абсурдной. Сначала 15 евро, потом вдруг 20», – говорит Каарель.
Bolt: курьеры не имеют права просить дополнительную плату за доставку
Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас заявил, что они не потерпят такого поведения курьера. «Курьеры не имеют права взимать дополнительную плату за доставку, но и не обязаны ехать по адресу, который отличается от указанного в качестве адреса доставки», – уточнил он.
Ялакас обратил внимание на то, что на скриншоте также видно, что адрес доставки – это адрес того же ресторана, где была заказана еда. То есть клиент ввел неправильный адрес. «Из системы мы видим, что клиент указал свой реальный адрес в поле для дополнительных комментариев, что не гарантирует правильную цену доставки заказа».
В Bolt Food не смогли сказать, на основании чего курьер мог рассчитать стоимость доставки.
Однако в этом случае они соглашаются исправить ситуацию. «И курьер, и клиент при возникновении такой ситуации должны связаться со службой поддержки, чтобы мы могли изменить адрес и определить правильную цену доставки. Мы рекомендуем обеим сторонам связаться с нами, чтобы мы могли бы разрешить ситуацию».
Оплеуха от курьера
В конце ноября 34-летняя Теэле (имя изменено) рассказала «Kuuuurija» невероятную историю о том, как ее ударил курьер Bolt.
Она заказала в Bolt Market ароматизированную водку и сок. Теэле, которая пошла встречать курьера, но забыла телефон дома, услышала в свой адрес агрессивные слова: «Б...ь, надо отвечать, когда тебе звонят!» (в оригинале: "T**a, sina võtad vastu, kui sulle helistatakse!").
«Я уже была в полном шоке. Я спросила, что он себе позволяет – говорит Теэле. – Схватила пакет – и тут же последовал удар». В следующее мгновение Теэле отлетела в стену и, по ее словам, на некоторое время потеряла сознание.
«Потом (в отделении ЭМО – прим.ред.) я узнала, что у меня большая рана в ротовой полости, которая начинается от угла рта и доходит до середины щеки», – вспоминает она. Теэле наложили четыре шва, которые, по ее словам, заживали несколько недель.
Руководитель Bolt Food Яагуп Яалакас заверил, что в компании абсолютно нетерпимы к любому виду насилия как в отношении клиентов, так и людей, предоставляющих услуги на платформе. «Такое поведение курьера, несомненно, абсолютно неприемлемо, и этот курьер больше не может предоставлять услуги на нашей платформе», – сказал Яалакас.