В парке Паэ сегодня открылась лыжня

В парке Паэ в Ласнамяэ подготовлена классическая лыжная трасса, бесплатная для использования. Лыжня в 1,9 км проходит вокруг озера Паэ и освещается по всей длине, что позволяет кататься на лыжах и в темное время суток. Трасса имеет несколько пологих подъемов и спусков, что делает ее подходящей для всех уровней подготовки. Трасса отмечена столбиками, однако стоит быть особенно внимательными, так как в некоторых местах лыжня пересекается с пешеходной дорожкой.