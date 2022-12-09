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В парке Паэ сегодня открылась лыжня

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В парке Паэ сегодня открылась лыжня
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Лыжня в парке Паэ готова.
Лыжня в парке Паэ готова. Фото: Lasnamäe linnaosavalitsus

С пятницы, 9 декабря, лыжная трасса вокруг озера Паэ открыта для катания.

В парке Паэ в Ласнамяэ подготовлена классическая лыжная трасса, бесплатная для использования. Лыжня в 1,9 км проходит вокруг озера Паэ и освещается по всей длине, что позволяет кататься на лыжах и в темное время суток. Трасса имеет несколько пологих подъемов и спусков, что делает ее подходящей для всех уровней подготовки. Трасса отмечена столбиками, однако стоит быть особенно внимательными, так как в некоторых местах лыжня пересекается с пешеходной дорожкой.

Лыжная трасса в парке Ласнамяэ проложена в сотрудничестве со спортивным центром Пирита. Сама лыжня была нарезана профессионалами с помощью специального катка. Пока погода позволяет, управа района будет следить за состоянием лыжной трассы и при необходимости поддерживать ее в рабочем состоянии.

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