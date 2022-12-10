Недавно мы рассказывали про самый известный эстонский корабль – ледокол «Суур Тылль» (номер за 10.11.22). На это читатели заметили, что есть и другой легендарный военный корабль тех лет, ныне тоже превратившийся в музейный экспонат. Речь идет о подводной лодке «Лембит», которая также находится на балансе Эстонского морского музея, только в отличие от ледокола располагается на суше и экспонируется внутри ангара Летной гавани.
История ⟩ Равняясь на соседей: как в конце 1930-х годов Эстония обзавелась двумя подлодками
Идея погружения под воду и осмысленного передвижения в глубинах сравнима по культурной значимости разве что с попытками человека сконструировать летательный аппарат. Упоминания о некоем подобии подлодок встречаются уже в античности, а начиная с XVI века европейские изобретатели регулярно предпринимают попытки создать подводное судно. Как это обычно происходило в истории научно-технического прогресса, толчком послужила война. Первые подводные лодки нашли применение во время Гражданской войны в США в 1860-е годы, а к Первой мировой стали вполне конвенциональным средством ведения боевых действий.
Над- и подводная флотилия
В 1920-1930-е годы своими подлодками обзавелись почти все соседние с Эстонией страны. Наряду с крупными Польшей и Швецией субмарины были на вооружении у Финляндии и Латвии. Нельзя было оставаться в стороне.
Еще в самом начале Освободительной войны, осенью 1918 года, командующий эстонским флотом Рудольф Шиллер предложил занимавшему тогда пост премьер-министра Константину Пятсу свою концепцию развития флота. Помимо административных улучшений и оптимального для обороны количества судов, одно из ее положений сводилось к тому, что Эстонии в будущем следует приобретать подлодки. Шиллер сделал карьеру на царском военном флоте и не понаслышке знал об их эффективности. В ходе Первой мировой судно, на котором он служил, было подбито торпедой, выпущенной с немецкой подлодки. Но ресурсы для заказа столь сложного корабля появились у Эстонии значительно позже.
Если до революции подлодки даже производились на территории Эстонии на Русско-Балтийском судостроительном заводе в Копли, то в последующие годы необходимые компетенции были утрачены. Как и многие другие масштабные проекты тех лет, строительство подлодок превратилось в общенациональную акцию.
Люди активно жертвовали деньги, металлолом и другие вещи в созданный для этой цели фонд. Кампания оказалась крайне удачной: удалось собрать более полумиллиона крон – огромная сумма по тем временам. В итоге договор о постройке двух подлодок был подписан с британской фирмой VickersArmstrongs Ltd. в 1934 году.
По большей части при строительстве использовались британские разработки, однако проект все-таки был адаптирован, поэтому две новые подлодки стали совершенно уникальными. В частности, эстонская сторона хотела, чтобы подлодки могли погружаться под воду и в случае тонкого льда, поэтому был спроектирован укрепленный корпус.
Подлодки были спущены на воду в 1936 году и поставлены на вооружение ВМФ Эстонии. 60-метровые суда могли погружаться под воду на глубину до 90 метров. Их основным предназначением была, скорее, разведка, но они были приспособлены и к активным боевым действиям. При комплектации команды искали моряков, которые уже имели какую-нибудь специальность и были готовы освоить новую. Условно говоря, радист должен был при необходимости встать к торпедному аппарату.
Имена из героического прошлого
Отдельная история связана с названием обеих подлодок. Соответствующим вопросом главнокомандующий Йохан Лайдонер озаботился еще в 1934 году. Генерал отмечал, что вдохновение для названия лодок надлежит искать в эстонской мифологии. В то время как раз шла кампания по эстонизации имен и фамилий. Многие люди меняли прежние, как правило, звучавшие на немецкий манер фамилии на эстонские. Столь важные в символическом смысле корабли тоже должны были получить достойные имена.
В марте 1935 года названия «Лембит» и «Калев» утвердил лично Пятс, тогда занимавший пост премьер-министра. Несмотря на то что в эстонском флоте и прежде были суда с такими названиями, было решено закрепить за подлодками именно эти имена героев национального эпоса. Для уникальных подлодок также было введено общепринятое международное наименование. Формально они являются подводными лодками типа «Калев».
В конце 1930-х годов «Лембит» и «Калев» успели принять участие во множестве учений, в том числе совместно с Финляндией. В 1940 году обе подлодки были включены в состав советского Балтийского флота. «Калев» затонул в октябре 1941 года. Точное место его гибели до сих пор не установлено. Лодка «Лембит» была переоснащена под другой тип торпед и совершала боевые действия против немцев и их союзников с 1941 по 1945 год, дважды вставая на крупный ремонт.
После войны подлодка использовалась в учебных целях, а с 1985 года на ее борту стали проводить экскурсии. В 2011 году судно подняли на берег и установили внутри ангара для гидропланов Эстонского морского музея. Считается, что «Лембит» поставил рекорд долгожительства. Ни одна подлодка в мире не провела в воде 75 лет подряд.