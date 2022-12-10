История ⟩ Равняясь на соседей: как в конце 1930-х годов Эстония обзавелась двумя подлодками

Если до революции подлодки даже производились на территории Эстонии на Русско-Балтийском судостроительном заводе в Копли, то в последующие годы необходимые компетенции были утрачены. Как и многие другие масштабные проекты тех лет, строительство подлодок превратилось в общенациональную акцию.

Подлодка «Калев» на Таллиннском рейде, 1936 год. Фото: Собрание Эстонского морского музея

Люди активно жертвовали деньги, металлолом и другие вещи в созданный для этой цели фонд. Кампания оказалась крайне удачной: удалось собрать более полумиллиона крон – огромная сумма по тем временам. В итоге договор о постройке двух подлодок был подписан с британской фирмой VickersArmstrongs Ltd. в 1934 году.

По большей части при строительстве использовались британские разработки, однако проект все-таки был адаптирован, поэтому две новые подлодки стали совершенно уникальными. В частности, эстонская сторона хотела, чтобы подлодки могли погружаться под воду и в случае тонкого льда, поэтому был спроектирован укрепленный корпус.

Подлодки были спущены на воду в 1936 году и поставлены на вооружение ВМФ Эстонии. 60-метровые суда могли погружаться под воду на глубину до 90 метров. Их основным предназначением была, скорее, разведка, но они были приспособлены и к активным боевым действиям. При комплектации команды искали моряков, которые уже имели какую-нибудь специальность и были готовы освоить новую. Условно говоря, радист должен был при необходимости встать к торпедному аппарату.

Имена из героического прошлого