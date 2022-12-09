В очередном сравнении цен от Postimees торговая сеть Lidl удивила дешевыми молочными продуктами, а Barbora и Maxima – низкими ценами на красную рыбу. Другие торговые сети не смогли порадовать столь приятными сюрпризами.
СРАВНЕНИЕ ОТ POSTIMEES ⟩ Узнайте, в каком магазине выгоднее всего делать покупки в преддверии праздников
На этот раз самая дорогая корзина была не в Selver и даже не в Rimi, а в Coop. Самой дорогой категорией в продуктовой корзине оказались яйца и молочные продукты. Их покупка обошлась в 25,05 евро, что на 6,33 евро больше, чем в Lidl и Rimi, которые отличились самыми низкими ценами в этих категориях.
Общая стоимость продуктовой корзины оказалась самой выгодной в Prisma, где суммарная стоимость товаров составила 62,22 евро. В Lidl за те же товары пришлось выложить немного больше – 63,26 евро. Третья строчка досталась Maxima – 66,07 евро. Самая дорогая продуктовая корзина на этот раз была в Coop – 75,94 евро.
Lidl на этот раз удивил дешевыми молочными продуктами – три товара оказались самыми дешевыми в данной категории. Например, сливки для кофе были на целых 20 центов дешевле, чем в Coop, Maxima и Prisma, а творог стоил всего 79 центов, что на целых 20 центов меньше, чем у ближайшего конкурента – Rimi. В остальных сетях этот товар стоил больше евро.
Сливочное масло также было самым дешевым в Lidl – менее восьми евро за килограмм. Взбитые сливки, которые обычно не попадают в перечень товаров, которые сравнивает Postimees, в Lidl стоили меньше евро – 99 центов за упаковку объемом 200 мл.
В корзину Postimees также была добавлена свинина. Как и ожидалось, наиболее выгодную цену на данный товар смогла предложить торговая сеть, имеющая собственное производство – в магазинах Grossi килограмм свинины стоит 2,88 евро.
Красная рыба, цены на которую Postimees также отслеживает с этой осени, на этот раз дешевле всего в магазинах Maxima и Barbora, где можно купить охлажденную форель по 5,99 евро за килограмм. В Rimi за то же количество форели нужно отдать на один евро больше. В Prisma цена на красную рыбу достигает 10 евро за килограмм. В Selver килограмм форели обойдется в два раза больше – 12,59 евро. Таким образом, ценовой диапазон на красную рыбу – один из самых больших среди сравниваемых торговых сетей. Поскольку в магазинах Grossi красная рыба или подходящий аналог отсутствовал, цена на этот товар не попала в сравнительную таблицу.
Если сравнить интернет-магазины, то Barbora смогла предложить самые низкие цены – общая стоимость продуктовой корзины составляла 64,48 евро. На второй строчке – Prisma (64,01 евро), третье место досталось Rimi (67,24). Дороже всего продукты обойдутся в интернет-магазине Selver – целых 75,61 евро.
Сравнение стоимости продуктовой корзины в обычных и интернет-магазинах основано на наиболее выгодной цене и наличии товара. Если товара с самой низкой ценой нет в наличии, следующий аналогичный товар будет вычтен из стоимости корзины. Цены в интернет-магазинах берутся по состоянию на определенный момент времени. Изменения, которые впоследствии вносятся торговыми сетями, уже не учитываются. При ценовом сравнении также учитываются и товары со скидкой.