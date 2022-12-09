СРАВНЕНИЕ ОТ POSTIMEES ⟩ Узнайте, в каком магазине выгоднее всего делать покупки в преддверии праздников

На этот раз самая дорогая корзина была не в Selver и даже не в Rimi, а в Coop. Самой дорогой категорией в продуктовой корзине оказались яйца и молочные продукты. Их покупка обошлась в 25,05 евро, что на 6,33 евро больше, чем в Lidl и Rimi, которые отличились самыми низкими ценами в этих категориях.

Общая стоимость продуктовой корзины оказалась самой выгодной в Prisma, где суммарная стоимость товаров составила 62,22 евро. В Lidl за те же товары пришлось выложить немного больше – 63,26 евро. Третья строчка досталась Maxima – 66,07 евро. Самая дорогая продуктовая корзина на этот раз была в Coop – 75,94 евро.

Lidl на этот раз удивил дешевыми молочными продуктами – три товара оказались самыми дешевыми в данной категории. Например, сливки для кофе были на целых 20 центов дешевле, чем в Coop, Maxima и Prisma, а творог стоил всего 79 центов, что на целых 20 центов меньше, чем у ближайшего конкурента – Rimi. В остальных сетях этот товар стоил больше евро.

Сливочное масло также было самым дешевым в Lidl – менее восьми евро за килограмм. Взбитые сливки, которые обычно не попадают в перечень товаров, которые сравнивает Postimees, в Lidl стоили меньше евро – 99 центов за упаковку объемом 200 мл.