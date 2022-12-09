Культ личности в России берет новые рубежи. Соавтор правок Конституции РФ, которые обнулили президентские сроки Путина, сенатор Андрей Клишас, утверждает, что слова Путина – выше законов. Пропагандисты на ТВ, оправдывая войну, ставят Путина в один ряд с Господом Богом.
Слова Путина важнее, чем его указы, уверены в парламенте РФ
Один из главных законодателей России, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас, который известен тем, что лично отвечал за процедуру юридического обнуления лимитов на президентские сроки для Путина, заявил, что обещания президента России имеют больший вес, чем подписи главы государства под его указами. Клишаса спросили о том, почему до сих пор нет юридической отмены указа Путина о мобилизации.
«Тут нужно понять, что государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», – сказал многоопытный российский правовед в интервью изданию «Ведомости».
Rus.Postimees ранее объяснял, почему Путин, несмотря на все заверения, что мобилизация завершена, так и не аннулировал свой указ от 21 сентября, который легализовал отлов мужчин на фронт.
Иллюзий о том, что из себя представляет право в России, никто не испытывает давно. Тем не менее, мысль о том, что слова Путина выше нормативных актов, вот так буквально обозначена на уровне Верхней палаты Федерального Собрания РФ, которой является Совет Федерации, впервые.
На этом фоне пропагандисты российского ТВ дошли до сравнений Путина с Богом. Генеральный директор и генеральный продюсер православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в сюжете, который пытается оправдать геноцид украинского народа отсылками к Ветхому Завету, поговорил с протоиереем Игорем Фоминым. Председатель Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы, настоятель храма при университете МГИМО МИД России объясняет на камеру связь Бога и президента.
«Начальники народные при поясе носят меч, свидетельствуя тем самым, что им дана власть соблюдать закон божественный. То есть они имеют право на то, чтобы карать, пресекать земные судьбы и давать возможность человеку осознать, даже через такое страшное событие, как лишение жизни: Народ. Президент. Бог. Мы должны знать: если мы отступим от Бога, мы его уже никогда не увидим. Мы, знающие Бога. Знающие истинного Бога», – говорит Фомин Корчевникову, стоя в каске бойца спецназа с иконкой на лбу, пока в качестве видеоряда показывается церемония инаугурации Путина в качестве президента РФ.
Главный редактор российского православного телеканала «Спас» Борис Корчевников обсуждает со священником РПЦ, что геноцид - богоугодное дело, а правители имеют право истреблять целые народы, так как власть дана им свыше.— Денис Казанський (@den_kazansky) December 8, 2022
Собственник канала «Спас» - Московская патриархия РПЦ pic.twitter.com/RdikL0EauR
Ранее источники независимых российских СМИ сообщали, что Кремль предписал пропагандистским медиа стараться не педалировать тему войны после того, как российская армия отступила из Херсона, а общество пребывает в состоянии шока после начала мобилизации резервистов в армию.
Культ личности Путина активно насаждается в России с момента его прихода к власти в начале нулевых самыми разными функционерами Кремля. Так, например, бывший чиновник администрации президента РФ, а ныне председатель Госдумы Вячеслав Володин является автором выражения «Есть Путин – есть Россия». Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2016 году на церемонии награждения госнаградами в Кремле, обращаясь к Путину, цитировал строчки гимна императорской России: «Боже, Царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!». В 2020 году стало известно, что в главном храме Вооруженных сил России, помимо святых, на стенах появилось мозаичное изображение Владимира Путина. В РПЦ такие решения объяснили традицией.
Путин сам пускался в риторику, свойственную религиозным фанатикам, задолго до развязывания полномасштабной войны с Украиной.
«Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – рассуждал Путин в 2018 году о перспективах обмена ядерными ударами с США.
Владимир Путин возглавил Россию в начале 2000 года, когда первый президент России Борис Ельцин назначил его своим преемником. С учетом работы премьером РФ с осени 1999 года Путин фактически управляет Россией уже 23 года.