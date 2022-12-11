Совет психолога: как перестать накручивать себя

Системное искажение

Но катастрофическое мышление не обязательно проявляется во всех сферах жизни. Человек может раздувать из мухи слона, когда чувствует себя более уязвимым. Например, моя знакомая Настя – абсолютно спокойная, уравновешенная девушка. Но недавно она чуть не рассталась с парнем, который позволил себе выпить рюмку водки на дне рождения. Вечер закончился скандалом и обвинениями в алкоголизме. А все из-за того, что отец Насти часто напивался. Страх, что придется снова столкнуться с этой проблемой, заставил ее приравнять одну рюмку к алкогольной зависимости после трех лет отношений.

Толчком для катастрофизации становится пережитый негативный опыт. Такой, в котором человек чувствовал себя когда-то беспомощным. Риск катастрофического мышления усиливается необъективным, искаженным страхами восприятием окружающей реальности. Когда восприятие искажено, наша реакция на события тоже будет не совсем адекватной происходящему. Не менее разрушителен и повышенный уровень внутреннего напряжения. В первую очередь человек сам больше всех страдает от этого и выливает накопившееся напряжение на других. Выдерживая тревогу, которая имеет тенденцию к усилению, человек не замечает, сколько сил уходит на борьбу с собой.

Мнимый сброс напряжения

Тревожность по цепной реакции повышает чувствительность к разного рода триггерам, которые только усиливают страх и чувство бессилия. И человек превращается в оголенный нерв. Это не просто неприятно, это изнурительно.