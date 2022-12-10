На минувших выходных в норвежском Лиллехаммере прошли сразу два этапа Кубков мира: по лыжным гонкам и лыжному двоеборью. К сожалению, представители Эстонии не смогли занять места в первой десятке.
Норвегия – страна лыжников, которых не догнали эстонцы
Протесты на трассе
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере начался необычно. На первых километрах лыжную трассу заблокировали активисты, выступающие против добычи нефти. Они накрыли лыжню простыней, зажгли факелы и требовали, чтобы Норвегия прекратила бурение скважин.
Судьи и члены оргкомитета поспешили принять меры, но ведущей группе спортсменов пришлось немало потрудиться, чтобы обойти проблемный участок. К счастью, инцидент произошел на подъеме, а не на спуске, где скорость лыжников была бы выше и могли про изойти серьезные травмы.
Некоторые спортсмены в результате происшествия сломали лыжные палки. Но поскольку соревнования проходили в начальной стадии, это не стало серьезной проблемой.
Норвежские лыжные соревнования поддерживает нефтяная компания Equinor (бывшая Statoil), а болельщики обвиняют их в так называемом «спортивном отмывании». Другими словами, нефтедобывающая компания пытается очистить свой имидж, спонсируя спортивные соревнования.
Как сообщает Норвежская национальная телерадиовещательная компания, полиция занялась происшествием.
Кто рождается на лыжах
Тем не менее этап Кубка мира состоялся и стал настоящим триумфом норвежцев.
Например, мужской массстарт 20-километровой гонки наглядно показал, что первенство в этом виде спорта принадлежит одной стране: норвежцы взяли четыре первых места, а также 6, 7, 9 и 10-е места.
Представитель Эстонии Альвар Йоханнес Алев две трети дистанции гонки проехал вместе с лидерами, но затем начал потихоньку отставать. На финише он уступил норвежцу Полу Голдбергу 1:18,1 и занял 49-е место. Причем 33 лучших спортсмена финишировали в течение 12 секунд, и общая картина чем-то напомнила групповой финиш велогонок. И, конечно же, больше всего было именно норвежских цветов.
В финальной борьбе Голдберг, занявший первое место, опередил Сьюра Рёте, Мартина Левстрема Нюэнгета и Дидрика Тёнсета. Пятым был швед Вильям Порома, а восьмым – его земляк Эрик Росье.
Среди представителей других стран отметился француз Ришар Жуве. И кто-то из норвежцев все-таки от него отстал, заняв 21 и 23-е места.
В женском масс-старте на 20 километров в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира картина была несколько иной: победила чемпионка мира в эстафете шведка Фрида Карлссон, второе место у Тириль Уднес Венг (Норвегия) и третье у Эббы Андерссон (Швеция).
Двоеборье тоже мимо
В минувшие выходные в Лиллехаммере прошел также и этап Кубка мира по лыжному двоеборью. К сожалению, эстонцы и тут не сумели войти в десятку. Наш двоеборец Кристьян Ильвес, занявший по итогам прыжков с трамплина 11-е место, занял 15-е место на лыжной трассе.
Ильвес достойно выступил на утренних соревнованиях по прыжкам с трамплина, прыгнув на 133,5 метра. Встречный ветер все-таки отнял некоторое количество баллов. Итоговый показатель – 126,2, что означало 11-е место в общем зачете. Победитель соревнований Ярл Магнус Риибер пролетел 140 метров и набрал 150,3 балла.
Ильвес стартовал в кроссе на 1:36 позже Риибера, и большую часть 10-километровой гонки проехал в группе из десяти человек (с седьмого по 16-е место). К сожалению, сил удерживать такой темп у него не хватило, и в итоге Кристьян занял 15-е место (+1,45,4). Победителем стал Ярл Магнус Риибер, второе место у Йенса Лураса Эфтебро, на третьем – немец Винценц Гейгер.
Риибер лидирует в серии Кубка мира, набрав 398 очков, вторым идет Эфтебро (350 очков) и третьим немец Юлиан Шмид, занявший на минувших соревнованиях седьмое место (293 очка). Ильвес занимает 15-е место с 103 очками.