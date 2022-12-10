Норвегия – страна лыжников, которых не догнали эстонцы

Протесты на трассе

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере начался необычно. На первых километрах лыжную трассу заблокировали активисты, выступающие против добычи нефти. Они накрыли лыжню простыней, зажгли факелы и требовали, чтобы Норвегия прекратила бурение скважин.

Судьи и члены оргкомитета поспешили принять меры, но ведущей группе спортсменов пришлось немало потрудиться, чтобы обойти проблемный участок. К счастью, инцидент произошел на подъеме, а не на спуске, где скорость лыжников была бы выше и могли про изойти серьезные травмы.

Некоторые спортсмены в результате происшествия сломали лыжные палки. Но поскольку соревнования проходили в начальной стадии, это не стало серьезной проблемой.

Норвежские лыжные соревнования поддерживает нефтяная компания Equinor (бывшая Statoil), а болельщики обвиняют их в так называемом «спортивном отмывании». Другими словами, нефтедобывающая компания пытается очистить свой имидж, спонсируя спортивные соревнования.

Как сообщает Норвежская национальная телерадиовещательная компания, полиция занялась происшествием.

Кто рождается на лыжах

Тем не менее этап Кубка мира состоялся и стал настоящим триумфом норвежцев.

Например, мужской массстарт 20-километровой гонки наглядно показал, что первенство в этом виде спорта принадлежит одной стране: норвежцы взяли четыре первых места, а также 6, 7, 9 и 10-е места.