Галерея ⟩ Помощь Украине: из Таллинна отправились в путь автобусы с генераторами

Автобусы вместе с генераторами и электрическим оборудованием призваны восстановить транспортное сообщение в Украине и помочь с тем, чтобы украинцы могли справиться с суровыми зимними условиями. «Нашим вкладом стали семь генераторов, которые попросил у нас министр культуры Украины Александр Ткаченко», – сообщили в Министерстве культуры.

Генераторы отправятся в учреждения культуры Житомира, чтобы обогревать здания и работающих в них работников культуры.

«Богатая культура Украины является и поводом для борьбы, и двигателем, который дает силы украинцам, поэтому мы продолжим поддерживать украинские культурные учреждения и тесно сотрудничать, чтобы помочь им победить в этой жестокой войне с наименьшими потерями», – сказала министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).

«В и без того непростые зимние месяцы украинцам также приходится сталкиваться с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, поэтому мы хотим помочь украинскому обществу максимально по-человечески пережить это непростое время. Поэтому, помимо военно-политической помощи, нашим приоритетом является также срочная гуманитарная помощь Украине, и сегодняшние поставки помощи точно не будут последними. В настоящее время Министерство иностранных дел поддержало гуманитарную помощь Украине на общую сумму 665 826 евро, и планируется еще несколько поставок энергоносителей, чтобы помочь украинскому народу пережить зиму», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

«За полгода мы отправили в Украину 44 автобуса, и сегодня в путь отправляются последние 11. Департамент транспорта подставил свое плечо, чтобы восстановить общественный транспорт в разных регионах Украины, – сказал гендиректор Департамента транспорта Прийт Саук. – Мы надеемся, что благодаря отправленным автобусам возможности передвижения украинцев снова станут значительно лучше».