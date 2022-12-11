Вера идет в ресторан: ураган специй в Loft ja Ürdid

Плюсы и минусы + Отличное профессиональное обслуживание: официант – лицо заведения. + Интересное меню, заставляющее задуматься перед выбором. + Узнаваемый стиль шеф-повара. − Тонко нарезанные овощи неудобно есть. − Дайте ложку, и будет мне счастье. − Лимон выжимать на блюдо приходится руками.

Адские муки выбора

Договорились с официантом, что если я не наемся закусками, то буду выбирать горячее блюдо. А пока приносят сливочный гратен из трио морепродуктов c шафраном и корочкой из пармезана. Его подают в раковине от гребешка, поэтому по размеру оно невелико, но! Подача озадачила. Я не люблю, когда блюдо, требующее ножа и вилки, подают в глубокой тарелке. Тогда для еды приходится задирать локти, что, согласитесь, не очень удобно.

Пришлось провести эксперимент. Попросила обычную тарелку. Есть стало удобнее, но ракушка каталась по тарелке, как шайба по льду. И тут меня осенило: к этому блюду, которое и есть-то пять минут, нужны не нож и вилка, а ложка! Тогда рукой можно придерживать раковину, а ложкой есть эту легкую и очень вкусную и нежную запеканку! Официант Дэнис обещал передать мое рацпредложение начальству. И да, опять лимон, который следует выжимать на гратен голыми руками.

А над подачей стоит поработать: гратен (верхнее фото) лучше подавать с ложкой, а овощное сено резать помельче. Фото: Вера Копти