Любителей поездок на электросамокатах ожидают кардинальные перемены

«Использование легких персональных транспортных средств вызвало ряд вопросов, связанных с безопасностью и защищенностью участников дорожного движения. Поэтому мы внесли предложения о том, как уменьшить количество аварий и снизить число случаев вождения в нетрезвом виде, а также улучшить организацию парковки легких персональных транспортных средств. Важно, чтобы использование легких персональных транспортных средств было безопасным и чтобы была обеспечена безопасность всех участников дорожного движения», – заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Законопроект уточняет правила парковки легких персональных транспортных средств. Отныне легкое персональное транспортное средство должно быть припарковано параллельно краю дороги или тротуара и, при отсутствии препятствий, не дальше 0,2 метра от края велосипедной дорожки. Также будет по-прежнему действовать требование о 1,5 метрах, которые необходимо оставить другим участникам движения в случае парковки транспортного средства у края дороги или тротуара.

Местные самоуправления получат право устанавливать требования для аренды электросамокатов, мини-мопедов и велосипедов. Это означает, что власти смогут вводить ограничения скорости и парковки для вышеупомянутых транспортных средств.

Сиккут отметила, что это изменение было вызвано широким внедрением и распространением прокатных легких транспортных средств и увеличением числа несчастных случаев. «Поскольку подавляющее большинство аварий произошло с арендованными самокатами, вполне оправдано, что меры по ограничению скорости ориентированы на пользователей арендованных самокатов как на основную и самую большую группу риска», — пояснила министр.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и более эффективного осуществления надзора для водителей легких транспортных средств, велосипедистов и водителей мини-мопедов установлена ​​предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови. Согласно законопроекту, в одном грамме крови не может быть более 0,50 миллиграмма алкоголя, а в одном литре выдыхаемого воздуха – более 0,25 миллиграмма.